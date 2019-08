En medio de críticas, Trump visitó Ohio luego de tiroteos que impactan al país

Loterias

Loterías del 6 de agosto en Colombia:

Cruz Roja 2897 – Serie 011

Huila 3184 – Serie 003

Manizales 2652 – Serie 037

DORADO

Mañana 6876 – Tarde 7535

CULONA:

4301

ASTRO SOL

9440 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

8971 – Signo Virgo

PIJAO:

6643

PAISITA:

Día 2657 – Noche 6604

CHONTICO:

Día 0483 – Noche 0366

CAFETERITO:

Tarde 7624 – Noche 3983

SINUANO:

Día 9209 – Noche 7054

CASH THREE:

Día 233 – Noche 941

PLAY FOUR:

Día 4714 – Noche 8882

SAMAN:

9804

CARIBEÑA:

Día 3198 – Noche 0566

WIN FOUR:

9829

EVENING:

5768

MOTILÓN:

Tarde 7364 – Noche 8183

LA FANTÁSTICA:

Día 1864 – Noche 3116

ANTIOQUEÑITA

Día 0714 – Tarde 8481