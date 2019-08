Frases destacadas de Egan Bernal en su regreso a Colombia

El flamante campeón del Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal, compartió este miércoles con sus compatriotas el primer maillot amarillo ganado por un ‘escarabajo’.

Frente a unas diez mil personas que se reunieron en la plaza principal de Zipaquirá, la ciudad que lo adoptó hace 22 años, el «Joven Maravilla» habló de su futuro, rindió un homenaje especial y valoró su histórico triunfo.

Sueño cumplido

«Mi sueño era ganar el Tour de France y ya lo hice», dijo. «No estoy seguro de poder ganar otra vez el Tour (…), lo que yo quiero es seguir disfrutando de montar en bicicleta»

Lograr el quintete

Bernal evitó ubicarse en el lugar de los cinco veces ganadores del Tour, como el español Miguel Induraín, el francés Jacques Anquetil o el belga Eddy Merckx.

«Ganar un Tour de Francia es muy difícil, no me imagino ganando los cinco (…) Ojalá, pero si no, voy a seguir siendo feliz porque ya le di algo a Colombia».

Agradecimientos a fans

«Nunca voy a olvidar ver tanta gente reunida por mí».

«Todo ha pasado tan rápido que hasta ahora, cuando los veo a ustedes acá, me estoy dando cuenta de lo que esto ha significado para Colombia. Y la verdad me siento muy orgulloso de poder aportarle algo a la sociedad y darle esperanzas a Colombia».

El futuro

«Quiero disfrutar el aquí y ahora. No estoy pensando en el próximo año ni en las próximas carreras», aseguró, aunque vislumbró un nuevo sueño.

«Me gustaría ir a los Olímpicos, es un recorrido que me gusta bastante».

Homenaje a Lambrecht

El pedalista pidió un minuto de silencio en homenaje al ciclista belga Bjorg Lambrecht, fallecido el lunes tras un accidente en la Vuelta a Polonia.

Su muerte «me impresionó bastante, fue un corredor con el que hice muchas carreras», afirmó. «Es muy duro, la verdad me da mucha tristeza, espero que esté en un mejor lugar y seguiremos compitiendo por él». AFP