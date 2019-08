La comunidad es la principal afectada en las falencias del SITP

El concejal Álvaro Acevedo, invitó a la gerente de Transmilenio, Consuelo Araujo, a mejorar las diferentes falencias que viene presentando el Sistema de Transporte Integrado Provisional como la falta de cobertura en sectores periféricos de la ciudad, las irregularidades en el pago de la tarifa establecida y las dificultades sanitarias y técnicas, halladas en algunos patios.

Las comunidades que viven lejos de las principales avenidas, cuentan con el Sistema Integrado de Transporte de buses azules que complementan las rutas alimentadoras de buses verdes y que reemplazan las rutas que existieron en años pasados. Sin embargo, hay sectores en donde estas rutas no llegan, generando así que se presenten medios piratas de transporte, que fomentan la inseguridad vehicular.

A su vez, el concejal solicitó que la directora de Transmilenio explicara porque en algunos sectores de la capital, se quitaron rutas alimentadoras cambiando buses verdes por buses azules que son insuficientes ante la demanda de usuarios y las distancias necesarias.

“Quiero destacar que en algunos sectores donde se quitaron rutas, señora directora de Transmilenio, se cambiaron los buses alimentadores verdes por buses zonales, viejos que no operan bien, que son un peligro especialmente en las periferias de la ciudad. Se les puso un letrero a mano, en cartulina “Bus alimentador”, destacó el Honorable Concejal.

En total, en Bogotá hay más de 10.500 buses zonales azules, donde cerca de 460 corresponden al Sistema Integrado de Transporte Provisional que no basta para cuimplir el deficit que presentan estos sectores.

Por otra parte, las dificultades técnicas y sanitarias halladas en algunos patios en la capital son precarias, ocasionando múltiples problemas a las comunidades que tienen que vivir cerca a estos lotes, según lo expresa los habitantes de la UPZ San José.

“Ahora, quiero citar un ejemplo muy directo y es la problemática que viene sufriendo la comunidad en los sectores de Tejares del Norte y Mirandela de la UPZ San José de Bavaria. La comunidad cuenta que los conductores no tienen baños en los patios, es un inmueble totalmente oscuro, son sitios realmente abandonados que no reúnen las condiciones técnicas necesarias y dignas para sus trabajadores, son sitios que no tienen sus documentos, son lotes improvisados, no tienen la debida licencia de autorización para explotar esa actividad comercial y que además, vienen ocasionando una cantidad de problemas en las comunidades como la contaminación, presencia de roedores y zancudos, se convierten en baños públicos y otras cantidades de problemas… Por esta razón, señora Araujo, queremos que nos ilustrara en qué ha hecho la Administración y qué piensa hacer frente a este problema”, destacó el concejal de Bogotá, Álvaro Acevedo.

Anudado a esto, el cabildante de la bancada liberal también esbozó estadísticas que comprueban la falla en el funcionamiento del SITP, especialmente en el tema del recaudo, pues existen personas que operan como una ‘Mafia’, en los paraderos de estos buses.

“Se trata de una nueva modalidad en la que algunos inescrupulosos que se han enquistado en lugares estratégicos y venden pasajes o tarjetas a un menor precio y que -no sé de dónde las obtienen-, están ocasionando una gran pérdida al tema del ingreso del recaudo en los buses zonales o azules. Muchas de estas personas usan chalecos para simular que nos funcionarios del sistema”, expuso el cabildante de la bancada liberal, Álvaro Acevedo.

Por consiguiente, el concejal de Bogotá hizo un llamado a la Administración para saber ¿Qué se ha hecho frente a las problemáticas mencionadas? ¿Qué se está haciendo? o qué se pretende hacer con el fin de ayudar a las comunidades que padecen estas fallas.