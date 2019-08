1.500 estudiantes de colegios oficiales vivirán su primera experiencia universitaria

La segunda edición de ‘Del Cole a la U’ le permitirá a 1.500 jóvenes, de los grados 9°, 10° y 11° de las comunas 1, 2, 3, 6, 8, y 13 y de los corregimientos de Altavista y Santa Elena, vivir una experiencia universitaria en las tres instituciones de educación superior adscritas al municipio de Medellín; ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia.

Esta iniciativa de la Alcaldía de Medellín, en el 2018, permitió que más de 300 estudiantes ya estén estudiando un programa de educación postsecundaria, de los cuales, 102 pasaron a la universidad a través de los programas de Becas y Fondos de Sapiencia.

A través de metodologías como talleres de profundización en habilidades socio afectivas y creativo experienciales con la metodología STEM+H (enfoque educativo basado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades), los jóvenes tienen una experiencia a partir de la pregunta, la experimentación y el juego. Por medio de estos aspectos fortalecerán su proceso de orientación vocacional hacia los programas de estas tres instituciones.

“Estamos convencidos que la educación transforma vidas y aporta significativamente al desarrollo de Medellín. Somos conscientes que los estudiantes de educación básica secundaria necesitan motivarse, para encontrar en la educación superior una vocación profesional y un proyecto de vida. Es muy gratificante saber que, a través de ‘Del cole a la U’, cumplimos el sueño de 1.500 estudiantes para acercarse a la formación universitaria y cambiar su entorno”, aseguró María Clara Ramírez Atehortúa, Directora de Sapiencia.

Estos jóvenes, que están culminando su educación básica secundaría, podrán acercarse a la formación tecnológica de una manera vivencial, que les permita conocer y enamorarse de las áreas del conocimiento más demandadas por el sector empresarial y de mayor inserción laboral. Entre ellas está la eléctrica, la electrónica y la biotecnología.

“Antes de ‘Del cole a la U’ no conocía ninguna de las universidades que visitamos y fue el Pascual Bravo la que más me gustó, me enamoré especialmente del programa de Ingeniería Mecánica. El taller que más me gustó fue el de la mano hidráulica y ahí fue donde descubrí mi vocación y me decidí por la carrera que estoy estudiando. El apoyo, la motivación y la orientación que nos dan en ‘Del cole a la U’, han sido junto con el apoyo de mi familia lo más importante en la construcción de este nuevo sueño”, asegura Diego Alejandro Arias Garzón, estudiante de Ingeniería Mecánica de la I.U. Pascual Bravo y participante de la estrategia en el año 2018.

Con una inversión de más $4.000 millones, la Alcaldía de Medellín busca generar conciencia sobre el futuro en los jóvenes de Medellín e inspirarlos para que sueñen y decidan hacer de la educación superior parte de su proyecto de vida. Así mismo, pretende que por medio de estas tres instituciones de educación superior se posicione la formación tecnológica en la ciudad y la oferta de becas a través de la Agencia de Educación Superior de Medellín – Sapiencia.

Contexto informativo:

‘Del cole a la U’ aporta a que los jóvenes con mayores condiciones de vulnerabilidad en la Ciudad accedan a programas tecnológicos, lo que les permitirá desarrollar sus proyectos de vida, con altas posibilidades de inserción laboral y seguir escalando en otros niveles de formación. Así mismo, ampliar la cobertura en estas comunas y corregimientos, cuyos promedios de asistencia a la educación superior se encuentran por debajo del 43,56% (media de la ciudad).