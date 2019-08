Así se vivió la celebración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá en la Plaza de Bolívar de Tunja

El Ministerio de Cultura le ofreció a los colombianos un ensamble entre la Orquesta Sinfónica Nacional y artistas que representaron la cultura de nuestros territorios, un acto que por primera vez en 200 años se realiza en la capital de los boyacenses.



Las voces de Yury Buenaventura, El Cholo Valderrama, Juan Carlos Coronel, Maia, Walter Silva, Mikolta y Bonilla, fueron las encargadas de resaltar la esencia cultural de las regiones.

‘Aquí nació Colombia y me siento muy orgullosa de ser colombiana, recorrer Boyacá hace que me sienta boyacense, me enamoré de esta tierra, de su gente, de su cultura, de las tradiciones que han contribuido en la construcción de la identidad de los colombianos’, aseguró la ministra de Cultura, Carmen Vásquez Camacho.

La muestra cultural se realizó en la Plaza de Bolívar de Tunja, Boyacá, un escenario en el que los asistentes se sorprendieron con un espectáculo de mapping, juegos pirotécnicos, vuelos, danza, teatro, artes vivas y música.

Sembrando juntos

Durante la conmemoración del bicentenario de la Independencia, la Ministra de Cultura invitó a los colombianos para que se vincularan al proyecto Siembra Colombia, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Cultura y aliados como Colciencias y el programa PAR de USAID y ACDI/VOCA, y que busca fomentar la participación y la reflexión ciudadana en torno a la construcción de la Colombia del 2050.

Desde ya se encuentra habilitada la plataforma en la que los colombianos de todas las regiones del país podrán contribuir a la construcción del país que soñamos. Lo pueden hacer registrando sus ideas y sueños en www.siembracolombia2050.com

“Siembra Colombia es una apuesta por la construcción de un mejor país desde los territorios. Buscamos impactar la percepción de país, no con ideas impuestas, sino a partir de los sentimientos, emociones y visiones de todos los colombianos. De igual forma, será un insumo para la Misión Internacional de Sabios, especialmente desde los focos de Industrias Creativas y Culturales, y Ciencias Sociales para el Desarrollo y la Equidad, de manera que las conclusiones del proyecto podrán alimentar las propuestas que los Sabios entreguen al Gobierno Nacional”, afirmó la ministra de Cultura, Carmen Vásquez Camacho.