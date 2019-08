Barranquilla: llegan recursos del Acuerdo de Punto Final

El Acuerdo de Punto Final no se detiene y se sigue implementando en todo el país: dos semanas después de que esta iniciativa para saldar deudas históricas del sector salud fue presentada por el presidente Iván Duque, IPS y ESE de la capital del Atlántico ya recibieron recursos.

Este jueves, en la exposición del Acuerdo en Barranquilla, Juan Pablo Uribe Restrepo, ministro de Salud y Protección Social, señaló que a prestadores de servicios de Barranquilla se les giró 9.500 millones de pesos de la deuda de la liquidada EPS Caprecom. El pago total por ese concepto será de $14 mil millones.

El Ministro agregó que a esto se sumará el pago, por parte de la Nación, de 22.400 millones de pesos por servicios y tecnologías por fuera de la UPC que IPS y ESE prestaron en el régimen subsidiado, que ya fueron conciliados.

«Todos estos recursos que están llegando y los que se pagarán van a la prestación de servicios en Barranquilla, a donde está el talento humano, los pacientes y sus familias esperando mejor infraestructura, mejor dotación y oportunidad en el servicio. Se reinvertirán, así como en todo el país, en el sistema para que haya más y mejores servicios para la población», manifestó el ministro Uribe Restrepo.

El pasado 24 de julio, en Medellín, el presidente Iván Duque presentó el Acuerdo de Punto Final, una medida trascendental anunciada en su campaña para aliviar estructuralmente los problemas del sector salud, hacerlo sostenible y fortalecerlo, para que los colombianos tengan, cada vez más, mayor acceso y calidad en los servicios. Con el Acuerdo se pagan deudas de servicios prestados no cubiertos por la UPC.

Ese día también se anunció el comienzo de los pagos: 514 mil millones de pesos en deudas que contrajo la EPS Caprecom con 1.361 IPS y hospitales públicos de todo el país. A la fecha, reveló el ministro Uribe Restrepo, se han girado ya $320 mil millones.

«Esta iniciativa es un segundo tiempo para nuestro sector, para que brille, tome confianza y mejore sus servicios, pero el pago de la deuda no es la solución total. Hay que enfrentar causas y raíces del desequilibrio en la seguridad social, por eso –y así lo contempla el Acuerdo– estamos sumando reformas de fondo que además evitarán que estas acumulaciones no se repitan, como los mecanismos de recobro de los servicios que no se financian con la UPC, los cuales estamos recentralizando en la Nación, de la necesidad de introducir valores máximos de recobro, la compra centralizada y los techos presupuestales, entre otros», aseguró el Ministro.

Finalmente, subrayó que el objetivo del Gobierno nacional es lograr una Colombia equitativa y eso pasa por un sistema de salud más sólido, que le cumpla a la gente, y en ello el Acuerdo de Punto Final cumple un papel clave. «Queremos acabar el desequilibrio histórico en la salud, que ha erosionando sus finanzas –concluyó–, y devolverle la confianza al sector».