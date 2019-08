Ciclovía Nocturna espera la participación de 2 millones de personas

Este jueves 8 de agosto, desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche, Bogotá vivirá la versión 28 de la Ciclovía Nocturna en el marco del Festival de Verano. Serán 105 kilómetros de recorrido, de los 126.29 que habitualmente se encuentran en la jornada dominical y festiva.

Adicionalmente, los asistentes podrán disfrutar de siete puntos de Recreovía, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche con clases de artes marciales musicalizadas y rumba tropical folclórica, activaciones de marca y shows pirotécnicos de cinco minutos de duración ubicados en: Avenida Boyacá con calle 170, Parque Nacional (carrera 7 entre calle 39 y calle 32) y Parque Mundo Aventura (carrera 71D con calle 14 sur).

Se espera que más de 2 millones de personas participen en esta jornada. El servicio de TransMilenio estará habilitado una hora más de la habitual para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos.

“El Festival de Verano es la fiesta de Bogotá. Queremos que la ciudad se caraterice por ser más recreativa y deportiva. Buscamos que niños, jóvenes, adultos, las familias, salgan y hagan actividad fìsica ese día, que monten bicicleta, usen los patines, caminen, que todos hagan parte de la Ciclovía Nocturna y la disfruten”, aseguró Orlando Molano, director del IDRD.

Corredores habilitados

Av. Boyacá entre carrera 24 y calle 170, no funcionará (Boyacá al sur entre carrera 24 y la diagonal 68 A sur).

Calle 116 entre carrera 7 y Av. Boyacá,

Carrera 15 entre calles 116 y 127

Avenida carrera 9ª entre calle 116 y calle 170

Calle 147 entre Av. carrera 9 y Av. carrera 19

Carrera 15 entre calle 127 y calle 72

Carrera 7 entre Av. 1 de mayo (calle 22 sur) y calle 116

Calle 26 entre Carrera 7

Calle 17 sur entre carrera 7 y autopista sur

Calle 39 sur entre carrera 50 y Av. Boyacá

?[Comunicado]: conoce los cierres viales y desvíos por la Ciclovía Nocturna del jueves 8 de agosto de 2019. ? https://t.co/gZrIa0dq2y#MovilidadMeInforma pic.twitter.com/s4UNlt2ml4 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) August 7, 2019

Tenga en cuenta: los siguientes tramos no funcionarán:

Corredor de Bosa en ninguno de sus tramos

Tramo de la diagonal 39 desde la Av. Circunvalar hasta la carrera 5.

Av. Las Américas entre carrera 50 y carrera 43,

carrera 43 entre Av. Las Américas y calle 12 B

calle 13 entre carrera 43 y Av. Carrera 50.

No funcionará Park Way y la conexión por la calle 37

Estos serán los siete puntos de Recreovía:

Avenida Boyacá con calle 147 – Colina Campestre

Calle 72 con cra. 11 Plazoleta Universidad Pedagógica

Cra. 9 con calle 134 Plazoleta Éxito

Avenida Boyacá con Avenida Primero de Mayo

Cra. 50 con calle 3 Parque El Sol

Calle 26 con cra. 20 Parque Renacimiento

Calle 17 sur con cra. 24 -Parque Valvanera

Puntos de show pirotécnicos

Esta versión contará con tres puntos para lanzamiento de pirotécnia, los cuales iniciarán, simultáneamente a las 10:00 p.m. Estarán ubicados en:

Parque Nacional – Calle 35 # 3-50

Jumbo – Avenida Boyacá con calle 170

Parque Mundo Aventura – Carrera 71D # 1-14 sur

Recomendaciones

No utilizar vehículos ese día. Si lo hace, trate de realizar su retorno antes de las 6 de la tarde.

No descuide a los menores de edad, se recomienda que ellos porten la información necesaria en caso de extravío.

Absténgase de consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

Consulte vías alternas para su desplazamiento.

No descuide sus objetos personales.

Use ropa y calzado cómodo.

Si se va a desplazar en bicicleta utilice los elementos de seguridad: casco, cinta reflectiva y luces.

Sea prudente en los cruces de los semáforos y con el grado de velocidad

Respete siempre las señales de tránsito.

No descuide su bicicleta.

Suba y baje los puentes caminando.

Cuando disfrute de la Ciclovía recuerde que el Guardián le orienta y le apoya en cualquier eventualidad.

Si lleva mascota utilice los collares para mantenerlas controladas.

Tenga en cuenta la hora de finalización del evento para un retorno seguro.