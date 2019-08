Ahora HBO GO permite descargar series y películas de la plataforma

HBO Latin America anunció hoy una nueva función disponible en su plataforma HBO GO, habilitando la descarga temporal para ciertos títulos y permitiendo los suscriptores disfrutar en modo “offline”, de hasta 15 títulos descargados.

Los suscriptores de la plataforma podrán descargar programas directamente a sus dispositivos móviles para disfrutarlos en el momento que lo deseen, incluyendo las ocho temporadas de la serie más aclamada de todos los tiempos, GAME OF THRONES, y otras series como CHERNOBYL y BIG LITTLE LIES.

A partir de hoy, contenidos selectos de HBO GO pueden ser descargados fácilmente a un smartphone o tableta mientras que estén conectados al Internet, simplemente buscando y haciendo clic en el botón de “Descarga” en la barra de selección o en la portada de la aplicación HBO GO. Una vez la descarga se haya hecho, los usuarios podrán ver los programas seleccionados en la sección “MY DOWNLOADS” (Mis Descargas) del app y disfrutar del contenido desde cualquier lado en modo “offline”, minimizando el uso de datos.

“Esta nueva función de HBO GO provee a nuestros suscriptores la conveniencia y valor agregado de ver la programación única y exclusiva de HBO de una manera completamente diferente. Si el suscriptor está en un avión o en un área con conexión de Internet limitada, ahora puede disfrutar del contenido de HBO GO, sin la necesidad de estar conectado”, dijo Dionne Bermúdez, Vicepresidenta de Distribución Digital e Investigación de Negocio para HBO Latin America. “Estamos comprometidos a proveer a nuestros usuarios la mejor experiencia de entretenimiento, junto con el mejor contenido, para que puedan disfrutar fácilmente de HBO GO donde y cuando lo prefieran”.

La funcionalidad de HBO GO se lanzará con 300 títulos disponibles, con la posibilidad de descargar temporadas completas. Suscriptores podrán descargar hasta 15 títulos de HBO GO a cualquier hora, en hasta tres diferentes dispositivos. Cada titulo se puede descargar hasta dos veces, con la funcionalidad solo siendo disponible después del periodo de prueba gratis.

Los suscriptores tendrán las siguientes opciones para ver contenido: hasta 30 días después de la descarga o hasta 48 horas después de comenzar de ver el programa. El usuario no podrá ver el contenido descargado si la suscripción ha expirado o si el contenido no se encuentra disponible en la plataforma.

HBO GO es la plataforma streaming digital de HBO a través de la cual los suscriptores pueden disfrutar de acceso ilimitado a toda la programación original de HBO, así como películas, documentales y especiales exclusivos. HBO GO esta disponible para suscripción a través de las tiendas digitales de Apple y Google, o como parte de una suscripción de TV en la cual los suscriptores tienen acceso ilimitado y gratuito a HBO GO en cualquier lugar, y en cualquier momento.

Se puede acceder a HBO GO a través de múltiples dispositivos, incluyendo smartphones y tabletas con iOS y Android, Apple TV, Samsung Smart TV, LG Smart TV, y también se puede ver en el televisor a través de Chromecast.

HBO GO tiene lo mejor del contenido exclusivo de HBO, presentando miles de títulos de alta calidad, que incluyen series originales, películas, documentales, especiales de HBO y éxitos de taquilla de Hollywood antes que cualquier otro servicio de suscripción, así como una selección de las mejores películas internacionales y filmes independientes. Además, el contenido original de HBO Latin America, totalmente disponible en la plataforma, ha sido reconocido como uno de los más innovadores y aclamados de la televisión internacional, obteniendo más de 50 premios, incluyendo un Emmy Internacional.