Dejaron en libertad a sujeto que atropelló a conductor del SITP

El Juez octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, dejó en libertad a José Mauricio Gil Velásquez, el conductor del campero rojo que arrolló premeditadamente a un conductor del SITP, luego de chocar en contra del automotor de servicio público, en hechos registrados el pasado miércoles.

El juez declaró ilegal captura de Gil Velásquez, bajo el argumento de la no concordancia en línea de tiempo. Además, no se recolectó el video original mediante cadena de custodia, por parte de supervisor SITP, y no hubo flagrancia.

Tras conocer la decisión, la Fiscalía aseguró que pedirá una nueva orden de captura en contra del conductor agresor por el delito de tentativa de homicidio.

El hecho de intolerancia ocurrió el pasado 7 de agosto en la carrera Séptima con calle 82; luego de una discusión entre los dos conductores, el funcionario del SITP, identificado como Isaías Vargas Díaz decidió sentarse en el bomper del vehículo para evitar que se fugara, mientras llegaban al sitio las autoridades de tránsito.

“La primera reacción que toma él es reversar el carro y arrancar, pero como había trancón, alcanzó a avanzar apenas unos metros; Me hice delante del carro para evitar que él se fuera mientras llamaba a mis jefes inmediatos para informarles lo que había sucedido”, dijo el conductor del SITP.

Agregó: “cuando estoy recargado, él arranca y me tumba y me pasa la llanta delantera izquierda por las piernas y hasta la altura de la cintura”.