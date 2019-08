Sayco recauda derechos de autor de más de 7 millones de obras musicales

Con más de 101 sociedades en el mundo, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO, ha firmado contratos para recaudar los derechos de autor de más de 7 millones de obras musicales, facultad que ejerce entregando licencias para el uso e interpretación de las canciones de los artistas representados.

El evento Carnaval Fest que se llevará cabo el próximo 10 y 11 de agosto en el marco de la Feria de las Flores en Medellín no cuenta aún con la licencia para el uso de los derechos de autor. El espectáculo que presentará a más de 10 bandas de rock entre ellas: Doble A, Dos Minutos, Alcolirikoz, Pop Corn, Attaque 77, Mojiganga, Tres de Corazones, entre otras interpretarán canciones de 26 autores y compositores que representa SAYCO.

José Luis Perales, Carlos Andrés Fonnegra, Natalia Villa, Adolfo Romero, Jorge Iván Botero, Vicente Garrido, Adalberto Márquez, Horacio Pertusi, Andrés Jerónimo Rua, son algunos de los autores que no recibirán regalías hasta que los organizadores del espectáculo Carnaval Fest no cancele a SAYCO el derecho de interpretar las canciones de estos artistas.

Desafortunadamente los productores de este festival que se desarrolla hace ya más de 15 años en la ciudad de Medellín han decidido no cancelarle a SAYCO los derechos patrimoniales de las obras musicales, explicó el Ricardo Gómez, Director Societario de SAYCOquien así mismo, argumentó que “han procedido a cancelarle los mismos a un autodenominado gestor individual, Rev Music quien se encuentra en este caso cobrando derechos que no representa y que no les corresponden. En materia de derecho de autor es necesario darle claridad al asunto ya que este tipo de organizaciones que actúan al margen de la ley, engañan tanto a la autoridad como a los productores de los eventos; un intérprete no es lo mismo que un autor de una obra musical. Los intérpretes no pueden autorizar el uso de las obras porque no son sus dueños o titulares”, culminó Gómez.

Los gestores individuales Rev Music, Anaicol, Angedaycol, Garrido Abad, Dinalo-Upidir, entre otros, no están facultados para autorizar y recaudar dineros por derechos de autor de las canciones de los autores y compositores representados por SAYCO, de los cuales poseemos el 98% del catálogo musical que se comunica públicamente en el país.

Es una realidad irrefutable lo manifestado por César Ahumada Avendaño, Gerente General de SAYCO, cuando señala que:“Algunos productores de espectáculos públicos han omitido la obligación legal de adquirir autorización previa y expresa del titular o representante de las obras musicales que se comunicarán públicamente.

El llamado de atención es a dar cumplimiento a las disposiciones legales de protección a los derechos de autor y con ello adquirir la respectiva licencia de uso de las obras musicales por su único representante, es decir, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO”, puntualizó Ahumada Avendaño.

SAYCO, desde que se fundó hace 73 años, no ha parado en su empeño por defender fervientemente el trabajo de miles de autores y compositores que con creatividad, amor y pasión, le regalan al mundo la magia de sus sentidas letras.

SAYCO se ha dado a la tarea de defender incluso en instancias jurídicas el derecho que les corresponde a cada uno de sus socios y compositores.