GARANTÍA POR CRIANZA DE HIJOS Y CARTA A UN HIJO NO ENGENDRADO

Muy respetuosamente sugiero que esta lección sea estudiada, comentada y compartida en todos los cursos de sexto a once. Considero que es muy útil para formar personas, fortalecer la estima, evitar embarazos y formar cultura de progenitura responsable. Gracias, muchas gracias a todos los docentes de Colombia.

GARANTÍA POR CRIANZA DE HIJOS

Escuché el boletín del consumidor y hablaron de la compra de una ducha eléctrica. Si el aparato tiene defectos, el comprador puede pedir que lo reparen, que lo cambien o que le devuelvan el dinero. El vendedor tiene derecho a exigir que la ducha funcione en perfecta condiciones. En últimas, todos los trabajos que se hagan deben ofrecer garantía de buena y hasta de excelente calidad. Y todo lo que se venda debe tener garantía.

Y se me ocurrió pensar: Si a un hijo no le garantizan en debida forma sus derechos fundamentales, ¿Tendrá derecho a reclamar por los defectos o falencias que se hayan presentado durante la concepción, el embarazo, el parto, sus primeros meses y años de vida?

Considero que la respuesta es positiva y me fundo en las siguientes razones de orden ético y jurídico: 1) Toda concepción debe ser planeada POR LA PAREJA. No puede haber hijos no deseados. 2) Por sobre cualquier supuesto los progenitores deben ser responsables. 3) Los progenitores son responsables si antes de concebir o engendrar cuentan con lo necesario para garantizar los derechos fundamentales de su hijo. 4) Todos sabemos que si optamos por la progenitura debemos contar con lo necesario para educar y criar a nuestros hijos menores y llegado el caso durante todo el tiempo que sean incapaces por razones físicas o mentales. 5) La familia, la sociedad y el Estado deben vigilar de cerca que los derechos de los niños y niñas se garanticen y que esa garantía sea de buena calidad.

Desde hace décadas los defensores de los niños se alardean diciendo que LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS PREVALECEN SOBRE LOS DE LOS DEMÁS, pero nada hacen por hacerlos prevalecer. No hay políticas para formar conciencia sobre EMBARAZOS NO DESEADOS, de planificación o control natal, de cero embarazos en y por adolescentes, de cultura de respeto de los hijos a los padres, de autoestima, de prevención real al consumo de licor, de drogas, de riesgos sexuales.

No más discursos y declaraciones. Acciones reales para tener niños con derechos garantizados.

CARTA A UN HIJO NO ENGENDRADO

Querido(a) hijo(a): Sabemos que los padres debemos garantizar los derechos de nuestros hijos desde por lo menos un año antes de ser engendrados. Queremos ser progenitores responsables en sumo grado. Por eso planeamos tu concepción y estamos alistando casa digna y suficientes ingresos para suplir tus necesidades. Y nos cuidamos física, mental, afectiva, laboral, académica y espiritualmente.

Queremos que no te falte nada. Sabemos que la familia, la sociedad y el Estado nos ayudarán para tu crianza y educación y somos conscientes de que en esta época esas ayudas son muy limitadas. Por ejemplo, la salud es muy básica y la atención demorada y si llegaras a tener problemas graves tendríamos que dedicarnos a presentar tutelas y tutelas para lograr atención luego de varios meses de espera.

Por sobretodo nos comprometemos a darte una educación de excelente calidad porque sabemos que sin educación, educación esmerada, es casi imposible que el ser humano se realice como buen hijo, buen hermano, buen cónyuge, buen progenitor y por supuesto que como buen ciudadano. Por estas razones y otras más, antes de concebirte iremos al médico para tener el visto bueno al conocer que no tenemos genes que puedan causarte daño.

Conocemos y estaremos recordando siempre nuestros deberes como progenitores responsables y estaremos actualizando nuestros conocimientos con la clase de educación para la vida en familia.

Si las condiciones actuales cambiaran y supiéramos que es difícil o imposible criarte y educarte como es debido, tomaremos la decisión de aplazar tu concepción. Creemos que en este momento siendo mayores de 25 años y teniendo un oficio decente podemos atender tus gastos de crianza. Mientras no tengamos garantía para cuidar y criar a un posible hermanito te cuidaremos solito. Y ya sabemos que solo podrás llegar a tener un hermanito. Solo uno.

Nos comprometemos a darte todo el cariño de nuestro corazón y el mejor buen trato. En nuestra casa evitaremos todas las formas de violencia y seremos padres durante las veinticuatro horas de todos los días. No dudes en llamarnos la atención cuando sientas que no estamos para ayudarte.

También nos comprometemos a vivir para ti, porque así tendremos tu ayuda y solidaridad cuando llegues a ser mayor y por sobre todo para que seas una persona útil a tu familia, a tu sociedad, a tu Patria Colombia.

Tus padres que lo seremos a partir dentro de un año cuando te engendremos. Desde ya recibe todo nuestro amor.

