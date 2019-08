Tobogán, concierto y Carrera del Sur para cerrar el Festival de Verano

Luego de la gran acogida del público a las diferentes actividades programadas por la Alcaldía de Bogotá para celebrar la versión 23 del Festival de verano, la fiesta de Bogotá, este evento entra en su recta final y se despide el próximo 11 de agosto con música y deporte entre otras actividades.

Uno de los más esperados es el Tobogán Gigante, que repite luego del éxito tras la asistencia de casi 10 mil personas atendidas en la jornada del 7 de agosto pasado. Esta atracción se instalará nuevamente en el puente de la carrera 50 con calle 26, desde las 8 de la mañana hasta las tres de la tarde, sin costo para los usuarios.

La recomendación es asistir con ropa adecuada para una actividad acuática (pantaloneta larga para hombres y leggins para mujeres). El ingreso es sobre la cra 50 con calle 44. También se destaca la VII versión de la Carrera del Sur, el domingo 11 de agosto a partir de las ocho de la mañana, 7.000 mil atletas en acción recorrerán diferentes vías de la localidad de Tunjuelito para finalizar en el parque El Tunal.

Esta prueba sobre distancias de 3 y 10K contará con la presencia de atletas profesionales, aficionados y recreativos en categorías infantil, pre juvenil, juvenil, abierta (19 a 39 años), mayores (40 a 49 años) y máster (50 años en adelante).

Finalmente, el domingo 11 de agosto, en asocio con la emisora La Kalle, el verano bogotano baja el telón con una nómina de estrellas de la música internacional encabezada por la aclamada agrupación, Los Tigres del Norte, ganadora de varios premios Grammy y quienes interpretarán lo más popular de su carrera artística.

Estarán acompañados en tarima por Peter Manjarrés, Kavras, Francy, Paola Jara, Jessi Uribe y Mike Bahía en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, a partir de la 1:00 p.m. con ingreso libre para mayores de 14 años. Al cierre, show pirotécnico de 30 minutos de duración.

Otras actividades para todos los públicos

Las atracciones de la Granja Finkana viajero siguen disponibles en nueve estaciones para aprender divirtiéndose e interactuando con animales como camuros, cerdos, gallinas, conejos y curíes, terneros, ponys y llamas. Este certamen atiende en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en zonas verdes del parque Simón Bolívar, con ingreso libre para los asistentes.

En el mismo se escenario sobresalen, todo el fin de semana, la muestra de las Fuerzas Militares, playa en el Templete, caminatas ecológicas (9 a.m), retos estilo match para jóvenes (9 a.m. a 4 p.m.), carnaval de habilidades y sentidos (9 a.m a 4 p.m – zonas verdes), desafío con el Cuerpo Oficial de Bomberos (Templete, 8 a.m a 5 p.m) y feria gastronómica proveniente de las plazas de mercado a cargo del IPES, desde las 11 a.m.

Además, las cometas siguen siendo protagonistas y por supuesto, aprovechando la temporada de vientos llega con la presencia de varios expertos colombianos, presentando diferentes modalidades de vuelo (acrobático, coreográfico, deportivo, nocturno y de tracción) y cometas de varios tamaños. La exhibición se cumple, para una mayor cobertura de espectadores los días viernes 9 entre las 6 y 10 p.m. en el parque Virgilio Barco y 10 y 11 de agosto desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en el Talud del parque Simón Bolívar.

En otros escenarios como en el parque Los Novios las puertas están abiertas para vivir Festifantasía Mundo Magick, evento familiar con bases recreativas e inflables. También habrá clases gratis en el gimnasio al aire libre entre las 9 a.m. y 12 m. y sesiones dirigidas de fitness en la Plaza Santamaría (9 a.m a 12m.), además de actividades en el Jardín Botánico.

Fin de semana deportivo

También se cumplen las clases gratis de buceo en el Complejo Acuático, el Panamericano de Karate con participación de deportistas de más de 10 países en el Palacio de los Deportes, el Distrital de Atletismo en la nueva pista de la UDS, el torneo de baloncesto 3 x 3 con participación de 92 equipos en las canchas externas de la UDS y las dos etapas finales de la Clásica Esteban Chaves, que cierra el 11 de agosto con el circuito del parque Nacional.

Por último, culmina el Nacional de Fútbol Sala que se viene disputando en el coliseo Cayetano Cañizares, de la localidad de Kennedy. En acción, los equipos sub 20 de Antioquia, Bogotá D.C, Boyacá, Bolívar, Caldas, Cauca,Cundinamarca, Santander, Norte y Valle. Programación desde las 8 a.m. entre el 4 y 11 de agosto, con ingreso libre para los espectadores. Los servicios permanentes de fin de semana para todos los usuarios se cuentan, el préstamo de bicicletas para mayores de 12 años en cuatro puntos estratégicos (9 a.m. a 4 p.m. – sin costo) y carpas de información y entrega de cuadernillos, en 12 puestos ubicados en el área de influencia del parque Simón Bolívar y aledaños.