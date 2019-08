¿Cuánto pagamos por volar? Tres recomendaciones para encontrar el tiquete más conveniente

Recientemente la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) emitió un comunicado en el que apoya la propuesta parlamentaria que pide cambios en el actual régimen tributario de Colombia, para así facilitar e incrementar el transporte aéreo en el país.

Si se aprueba, el proyecto de ley permitiría una reducción del IVA de los tiquetes aéreos y el combustible, junto con la eliminación del impuesto de timbre, lo que fomentará tanto el turismo nacional como internacional, ya que gran parte de la composición del precio de los tiquetes se atribuye a impuestos.

Mientras la legislación se debate y se logra su aprobación, desde KAYAK comparten algunos datos que permiten hacer rendir el presupuesto al máximo y volar de acuerdo a nuestro presupuesto y necesidades.

1. ¿Equipaje de mano, de bodega, ambos o ninguno?. Antes era impensado realizarnos esta pregunta. Hoy el auge de las low cost, la apertura de nuevas rutas y el competitivo mercado aeronáutico abren las posibilidades a nuevas formas de volar. Eligiendo el tipo de clase en la que queremos volar según la aerolínea, obtendremos el costo del tiquete con equipaje de mano y bodega, solo con equipaje de mano o sin equipaje. Además se abre la posibilidad de viajar un tramo sin equipaje de bodega y luego comprar por Internet para la vuelta un espacio adicional. Por lo que te proponemos determinar el tipo de viaje y tus necesidades para ahorrar dinero a la hora de viajar.

Si se viaja con equipaje de mano, KAYAK ofrece una herramienta de medición de equipaje de realidad aumentada, para que los viajeros puedan conocer si su maleta cabe o no en los portaequipajes del avión. La herramienta compara las políticas de tarifas de equipaje para todas las aerolíneas. De esta forma, permite saber si el equipaje entrará en la cabina, sin importar en qué aerolíneas estés volando.

2. Hora y día claves a la hora de ahorrar: muchas veces si no tenemos problemas con el día de salida y de llegada o con las horas, es mucho más sencillo ahorrar costos. Si viajas por poco tiempo recomendamos no salir los lunes y volver el viernes, ya que son los días con más ocupación, muy codiciados por quienes viajen por trabajo. En KAYAK puedes consultar la mejor fecha para viajar dentro del mes y seleccionar horas de despegue y aterrizaje. Probablemente si sales a vacaciones no importa el horario de regreso, si viajas por trabajo un viernes después de las 6pm tu vuelo tendrá gran demanda.

3. Comodidades adicionales: el tipo de servicio a bordo como conexión a wifi, cabina ejecutiva, tipo de avión (más grande o más pequeño o más moderno), son algunos factores que pueden encarecer el pasaje. También lo hace contemplar vuelos sin escalas para distancias largas como Colombia – Amsterdam, siempre es bueno revisar si impacta lo suficiente como para invertir más horas el tomar un vuelo con alguna escala.

Disfrutar de la experiencia de viajar no tiene porqué ser estresante ni demandar un presupuesto extraordinario, te invitamos a que utilices motores de búsqueda que consolidan toda la información de la aerolíneas y permiten explorar diferentes opciones a la hora de planificar un viaje, utilizando la información disponible en las empresas y la última tecnología para que la experiencia sea satisfactoria de inicio a fin.