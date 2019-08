Juan Manuel Santos pide a Duque poner a la paz por encima de los partidos y liderar su construcción

Loterias

Loterías del 11 de agosto en Colombia:

DORADO

Noche 6868

CULONA:

7765

ASTRO LUNA

5992 – Signo Acuario

PIJAO:

5330

PAISITA:

Día 0564 – Noche 9154

CHONTICO:

Día 1647 – Noche 6618

CAFETERITO:

Noche 9750

SINUANO:

Día 5625 – Noche 7164

CASH THREE:

Día 669 – Noche 490

PLAY FOUR:

Día 6917 – Noche 0068

SAMAN:

9952

CARIBEÑA:

Día 9043 – Noche 5538

WIN FOUR:

5218

EVENING:

3984

MOTILÓN:

Tarde 1673 – Noche 6220

LA FANTÁSTICA:

Noche 1759

ANTIOQUEÑITA

Día 9849 – Tarde 0755

RESULTADOS DEL SÁBADO 10 DE AGOSTO

BALOTO 06 29 34 41 42 16

Revancha 15 29 32 40 43 16

Boyacá 2712 – Serie 232

Cauca 8377 – Serie 080