Administración distrital exime de pico y placa a Taxis Inteligentes

Mediante decreto distrital del 12 de agosto de 2019 firmado por el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa y por el Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, la administración distrital exceptúa de la restricción de Pico y Placa a los Taxis Inteligentes cuya propulsión sea exclusivamente eléctrica o dedicada a gas natural.

“Con esta decisión queremos incentivar la transición hacia la prestación del servicio de taxi utilizando plataformas tecnológicas y tecnologías ambientalmente sostenibles. Hacer este anuncio en el mes del taxista nos llena de motivos para continuar mejorando la calidad del servicio en la ciudad, como ha sido el propósito de la administración del alcalde Enrique Peñalosa desde el inicio”, dijo el Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

Para que un taxi esté exceptuado de la restricción de Pico y Placa, que opera de lunes a sábado entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. dependiendo del último dígito de la placa, deberá cumplir los siguientes requisitos:

i) Que haya implementado la o las plataformas tecnológicas conforme a lo establecido en los Decretos Distritales 456 y 568 de 2017.

ii) Que se encuentre registrado en el Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC) reglamentado en el Título II de la Resolución 220 de 2017, expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad, con método de cobro plataforma tecnológica.

iii) Que esté registrado en el Registro Distrital Automotor (RDA) con motores de propulsión exclusivamente eléctrica o dedicados a gas natural vehicular.

¿Por qué deben ser Taxis Inteligentes?

De acuerdo con los estudios adelantados por la Secretaría Distrital de Movilidad, las decisiones anticipadas de ruta y tarifa les permiten a los conductores de Taxis Inteligentes mejorar los patrones de conducción, con efectos directos en el consumo de combustible y en la seguridad vial.

El uso de plataformas tecnológicas tiene una incidencia positiva en la movilidad de la ciudad debido a que estas buscan rutas que contribuyen a reducir el tiempo de viaje de todos los usuarios de las redes viales. Los conductores de taxi que no emplean las aplicaciones móviles habilitadas que indican la ruta óptima, tienden a tomar recorridos donde se incrementa la distancia y el tiempo de viaje; en consecuencia, estos vehículos recorren más kilómetros, generando más congestión y contaminación y uso ineficiente de las vías.

Por otra parte, los mecanismos de control y seguimiento al desempeño del servicio establecidos en los Decretos Distritales 456 y 568 de 2017 de implementación de plataformas tecnológicas en el servicio de transporte público individual, promueven mejores comportamientos viales que redundan en la reducción de la siniestralidad vial.

En la operación, los Taxis Inteligentes han tenido 94% menos siniestros simples y 53% menos siniestros con lesionados o fallecidos con respecto a aquellos vehículos de transporte público individual que no han implementado el uso de plataformas tecnológicas.

¿Qué se espera con la medida de excepción?

Con la medida de excepción establecida mediante en el decreto se prevé que en el futuro aumente el número de vehículos de servicio público individual que circula en la ciudad con plataformas tecnológicas y movidos por tecnologías limpias.

La reducción de las externalidades negativas generadas por cada taxi circulando traerá un efecto global de la medida de disminución general de la congestión, de la contaminación y de la siniestralidad, mejorando la situación actual.

Un vehículo taxi de gasolina convertido a gas, ¿está exento de la restricción?

Los vehículos convertidos pueden aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero dada la presencia de componentes como el metano (CH4), el cual tiene un potencial de calentamiento global 25 veces mayor que el dióxido de carbono (CO2).

Adicionalmente, los vehículos con la posibilidad de usar ambos combustibles (gas y gasolina) no están exentos del pico y placa, toda vez que no generan los beneficios ambientales esperados, por usar gasolina para su propulsión. Por lo tanto, estos vehículos taxi de gasolina convertidos a gas no están exceptuados.

¿Qué pasará con los vehículos del piloto de taxis eléctricos?

La medida no afecta a los vehículos del piloto de taxis eléctricos implementado en 2015. Estos podrán continuar circulando y prestando el servicio, exentos de Pico y Placa como lo han venido haciendo desde el inicio.

¿Cuántos taxis cumplen hoy con las condiciones para estar exceptuados de Pico y Placa?

Ningún taxi en la ciudad cumple hoy con las tres condiciones especificadas para estar exceptuados de la restricción de Pico y Placa. Lo que busca la medida es incentivar la movilidad sostenible en el transporte público individual, aumentando la productividad y mejorando las condiciones tanto del ambiente como de la seguridad vial en la ciudad. La medida comenzará a regir al día siguiente de la publicación del decreto.

¿Cómo se harán los controles y cuál es el trámite para la exención de los taxis que cumplan las condiciones?

Para realizar el control en vía, la Policía de Tránsito verificará el método de cobro en el Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC) y la Licencia de Tránsito del vehículo (Tarjeta de Propiedad), que deberá figurar en el Registro Distrital Automotor (RDA) con “gas” o “eléctrico” como único combustible.

Los propietarios de los vehículos taxi que cumplan con las condiciones estipuladas en el Decreto, no deberán hacer ningún trámite para la excepción, pues esta aplicará automáticamente.