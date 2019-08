Compañías colombianas son más reactivas que preventivas en materia de Cibercrimen

Loterias

Loterías del 12 de agosto en Colombia:

Cundinamarca 7257 – Serie 011

Tolima 2239 – Serie 057

DORADO

Mañana 7121 – Tarde 0431

CULONA:

6078

ASTRO SOL

5699 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

3341 – Signo Escorpión

PIJAO:

4867

PAISITA:

Día 0462 – Noche 3215

CHONTICO:

Día 0411 – Noche 6697

CAFETERITO:

Tarde 3484 – Noche 1659

SINUANO:

Día 6898 – Noche 6400

CASH THREE:

Día 116 – Noche 319

PLAY FOUR:

Día 5001 – Noche 3826

SAMAN:

7533

CARIBEÑA:

Día 9537 – Noche 8538

WIN FOUR:

9313

EVENING:

1804

MOTILÓN:

Tarde 3726 – Noche 7991

LA FANTÁSTICA:

Día 3413 – Noche 8261

ANTIOQUEÑITA

Día 9764 – Tarde 4315