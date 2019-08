Personas en condición de discapacidad se certifican con el SENA

A sus 13 años, Mauricio Pedrozo, hoy de 44, sufrió una caída que le generó un tumor en el tobillo de su pierna derecha; en menos de 6 meses, tenía afectada gran parte de su extremidad, por lo que a pesar de los tratamientos, tuvo que ser amputada.



“Contrario a lo que muchos creen para mí fue un descanso, porque llevaba mucho tiempo con quimioterapias aunque era considerado un tumor benigno pero se iba expandiendo, eran tiempos de mucho dolor pero nunca creí que esto fuera a truncar mis sueños”, dijo Mauricio.

Y se propuso una vida sin limitaciones, practicó natación, jugó por mucho tiempo fútbol con muletas y hasta manejó bicicleta. Hoy, él es una de las 56 personas con discapacidad, todos ellos trabajadores de la empresa SuperGiros, que se formaron con el SENA en Estrategias de Ventas.

“Siempre anhelé tener un trabajo con todas las de la ley para poder darle un futuro a mi familia y hoy, que lo tengo, sé que debo dar lo mejor de mí y que para hacerlo es necesario formarme constantemente”, dijo Pedrozo, quien se desempeña como capacitador de asesores de ventas.

Además agregó “Yo estoy tan agradecido porque una de mis mayores preocupaciones era que no tenía un título para demostrar lo que he aprendido y el SENA me ha dado la oportunidad de proyectarme mejor, me ha dado las ganas y motivación para seguir”.

La formación se desarrolló en el marco del programa ‘Súper Héroes’ de esta empresa, que tiene como fin promover la inclusión y generar oportunidades de vinculación laboral a personas en condición de discapacidad.

Otro de los beneficiarios es Candelario Donado, también con discapacidad física, para quien “Este curso es un vehículo para ser cada vez mejor en el trabajo, ofrecer un buen servicio y trabajar con calidad”, aseguró el asesor de ventas que se encarga de proporcionar servicios de giros nacionales e internacionales, recibir el pago de facturas de diferentes empresas y entidades, entre otros.

Durante la formación se desarrollaron competencias relacionadas con fundamentos del comercio electrónico, generación de valor a través de internet, manejo de portafolios de servicios, servicio al cliente, técnicas de comunicación, negociación y asesoría comercial, entre otros.

“Estamos convencidos que la educación es la principal herramienta para cumplir sueños, porque no hay limitaciones cuando se quiere y cuando entidades como el SENA acompañan indinscriminadamente, con calidad, con pertinencia a las comunidades más vulnerables, a las empresas, a los trabajadores”, expresó Jacqueline Rojas Solano, directora del SENA en Atlántico.

Entre 2018 y 2019, más de 1.300 personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva y física, entre otras condiciones, fueron formadas por la Entidad en el departamento.

“Consideramos que el SENA es la mejor institución educativa del país, es la que más cobertura tiene y estamos muy orgullosos que se haya vuelto el aliado más importante para la formación de nuestro personal, para crear mejores personas, mejores seres, que presten mejores servicios”, comentó Miguel Cortés, gerente de SuperGiros.

En el marco de esa alianza se han desarrollado 10.464 horas de formación a empleados de esta compañía.

