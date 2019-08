Definen zonas donde distribuirá paneles solares donados por China

Tras la confirmación del gobierno chino de donar 3.000 paneles solares a Colombia, Prosperidad Social, entidad que lideró la gestión, se encuentra en proceso de definir las zonas del país que carecen de acceso a energía para trasladar e instalar las soluciones.

Así lo informó la directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, quien indicó que, para ello, la entidad se asesora del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), experto en el tema. Una vez se cuente con las zonas focalizadas para recibir los paneles, Prosperidad Social realizará el cruce de datos con su población atendida y establecerá los hogares que se beneficiarán, con lo cual se asegurará de que la oferta sea entregada de manera pertinente a los hogares sin acceso a energía.

“El proyecto tiene como objetivo dar una respuesta a las necesidades de las familias que viven en pobreza y pobreza extrema en zonas rurales. Una de estas necesidades se encuentra relacionada con la gestión de donaciones de equipos que promuevan el uso de soluciones de iluminación alternativas, con sistemas portátiles de paneles solares, entre las familias rurales atendidas por la entidad”, manifestó la directora Correa.

La donación de los paneles por parte del gobierno de China, que anunció el presidente Iván Duque en su reciente visita a ese país asiático, constituye un hito en la cooperación frente a los programas sociales, puesto que marca una transformación de enormes proporciones en la calidad de vida de los hogares que los recibirán.

La gestión de los equipos se realizó por parte de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social de la entidad en el marco del proyecto «Technical Cooperation to Strengthen the Process of overcoming poverty and reducing gaps in rural areas in Colombia», a través de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional- APC.

La donación consiste en 3.000 paneles solares de 20 watts con seis metros de alcance, batería de litio de 11.1V/12 AH con un tiempo de carga de entre 10 y 11 horas que brindan iluminación por 7 u 8 horas para máximo 6 luces led superbrillantes de 3 watts cada una.

A lo largo de 2018 y 2019 los gobiernos de Colombia y China han intercambiado notas donde se definen las competencias de cada uno en esta materia. El gobierno chino transportará los paneles a Buenaventura y asignará personal técnico para capacitar a técnicos colombianos en la instalación y la puesta en marcha del sistema integrado de iluminación. El periodo de garantía es de dos años.

El gobierno colombiano, por medio de Prosperidad Social, se encargará de la desaduanización, transporte y almacenamiento interno posterior al retiro desde el puerto de Buenaventura. Así mismo, asignará personal técnico para capacitación, instalación y puesta en marcha de los paneles y finalmente, se encargará del mantenimiento de los equipos tras el periodo de garantía que consiste en renovar la batería a la fecha de vencimiento y el reciclaje de la anterior.