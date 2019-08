EE.UU.: tiroteo en Filadelfia deja varios heridos

El suceso dejó seis agentes de policía heridos tras un tiroteo en la ciudad de Filadelfia; las autoridades señalaron que las heridas no amenazan su vidas.

El sargento Eric Gripp,escribió a través de Twitter: “Incidente de tiro 3700 N 15th Street. Sospechoso (s) disparando a la policía. Gran presencia policial. EVITE EL ÁREA”.

#BREAKING UPDATE:

– Situation is now 2:15. Ongoing.

– Police didn’t raid because 2 officers are trapped inside.

– Police removed all their officers and reporters.

– 1 suspect still inside. #activeshooter #Philadelphia pic.twitter.com/Y8Yh5H0jQF

