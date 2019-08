Juez mexicano ordena prisión para ex secretaria de gobierno de Peña Nieto por desvío millonario

Loterias

Loterías del 13 de agosto en Colombia:

Cruz Roja 4327 – Serie 068

Huila 9540 – Serie 122

DORADO

Mañana 1121 – Tarde 1015

CULONA:

3046

ASTRO SOL

4461 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

2185 Signo Sagitario

PIJAO:

1231

PAISITA:

Día 2623 – Noche 6715

CHONTICO:

Día 3552 – Noche 2036

CAFETERITO:

Tarde 3665 – Noche 1245

SINUANO:

Día 4482 – Noche 9913

CASH THREE:

Día 291 – Noche 369

PLAY FOUR:

Día 7063 – Noche 0974

SAMAN:

6340

CARIBEÑA:

Día 1054 – Noche 8432

WIN FOUR:

3186

EVENING:

1640

MOTILÓN:

Tarde 4732 – Noche 5449

LA FANTÁSTICA:

Día 7805 – Noche 1101

ANTIOQUEÑITA

Día 9832 – Tarde 5748