La airada respuesta del Contralor General de la República a los gremios empresariales por reforma al control fiscal

–El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, calificó de infundadas y sin conocimiento las críticas que algunos columnistas de opinión, que dirigen gremios representativos, le están haciendo al proyecto de acto legislativo que reforma el control fiscal. Les notificó que nos les va a dar gusto y peleará con argumentos para que esta iniciativa culmine exitosamente su trámite en el Congreso.

En tono enfático, afirmó:

“Hay intereses de algunos sectores donde persiste el interés de que la Contraloría sea pequeña. No tenga capacidad de investigación y vigilancia. Y que adicionalmente de eso no quieren ser vigilados y tienen grandes problemas con que sean gestores fiscales, y este Contralor General de la República, que fue elegido, así no les guste a esos columnistas, al doctor Botero, al doctor Clavijo, y a los otros que se han expresado mal en reunión de la asociación de entidades bancarias, no le vamos a dar el gusto y vamos a dar la pelea en el Congreso de la República, porque el país está esperando que no se pierdan los recursos de los colombianos. Este año solamente van a ser $260 billones de pesos y en ese sentido no vamos a claudicar esta lucha.”

“Están confundiendo guayos para jugadores con jugadores paraguayos. El control previo nunca será igual al control preventivo. No queremos coadministrar ni queremos un control vinculante en materia preventiva, pero lo que si no queremos es seguir llegando en bicicleta cuando los bandidos van a velocidad de Lamborghini. O no queremos ir por escalera, cuando los corruptos van por ascensor”, subrayó.

Para el Contralor, “pareciera que estos columnistas de opinión no leyeran lo que hay escrito dentro del Acto Legislativo”, e insistió en que con reforma del control en curso no quiere la Contraloría coadministrar.

“Aquí han querido venderle al país mentiras, estos columnistas que vienen además calumniando un proyecto de acto legislativo construido con los ocho sindicatos de la entidad, con el mismo Auditor General y con el control fiscal territorial”, dijo.

“Aquí no estamos pidiendo volver a un control previo, coadministrador. Queremos todo lo contrario. Queremos es que sea preventivo, que ayude, que no sea vinculante y que no coadministre”, recalcó el Contralor.

Críticas serias y propuestas que mejoren el proyecto

Acompañado del Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez y los directivos de los sindicatos de la CGR (ASCONTROL, AFUNGER, SINALTRASE, ASDECOL, UNÍOS, MAYO, CONAUDITORES, SINTRA CGR y Asociación de Profesionales para el Fortalecimiento del Control Fiscal), el Contralor concedió una rueda de prensa para defender el proyecto que reforma el modelo de control fiscal en el país.

El Auditor General invitó a los que cuestionan el proyecto a que hagan críticas serias y propuestas que lo mejoren.

Por su parte, las organizaciones sindicales expidieron un “Comunicado a la Opinión Pública en Defensa del Control Fiscal” donde dejaron claro que los particulares no pueden ser ajenos a la responsabilidad que tienen al gestionar recursos públicos.

“No somos asustadurías, más bien frustadurías”

“No queremos un control previo, como se hacía antes de la Constitución de 1991. Lo queremos es preventivo, como lo hace hoy la Procuraduría General de la Nación y a esos que tanto dicen que somos asustadurías, les diría que somos más bien frustradurías, porque nos vemos frustrados todos los días cuando queremos evitar que se nos roben la plata de todos los colombianos y no podemos hacer nada porque el control es posterior y selectivo y tenemos que esperar a que roben para poderlo recuperar”.

“Nuestro único fin no es cuidarle la espalda a unos cuantos gremios que quieren además tener intereses sobre los recursos que se les va a vigilar”, señaló entonces.

“No nos vamos a dejar y vamos a seguir dando la pelea como tiene que ser, con los argumentos sólidos, sin mentiras, sin vender humo, sin pan ni circo”, sostuvo también.

“No podemos atacar a los bandidos, que tienen todos los recursos, que tienen todas las herramientas, con herramientas desactualizadas y que no van a ser capaces de acabar con quienes quieren quedarse con la plata de todos los colombianos”, concluyó el Contralor.