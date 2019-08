Corte Suprema fija para el 8 de octubre indagatoria al expresidente Uribe por supuesta manipulación de testigos

–Mediante un oficio fechado este 16 de agosto, la Corte Suprema de Justicia le confirmó al expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez la fecha del 8 de octubre próximo para realizar la audiencia de indagatoria dentro del proceso por la supuesta manipulación de testigos.



La programación de la diligencia judicial (por los delitos de soborno y fraude procesal) para este 8 de octubre la fijó la Sala de Instrucción en el siguiente oficio, que Uribe Vélez publicó en su cuenta en Twitter:

En varias oportunidades, el expresidente y senador Alvaro Uribe se había pronunciado sobre la demora en convocar la audiencia de indagatoria y negó haber dilitado el proceso.

Al mismo tiempo negó haber manipulado y sobornado testigos.

En su último pronunciamiento, que hizo en una video declaración que colgó en su cuenta en Twitter el pasado 14 de agosto, el exmandatario hizo las siguientes precisiones:

1- No he buscado dilatar la Indagatoria. No he manipulado ni sobornado testigos. Doy la cara porque tengo responsabilidades como ex Presidente, Senador, ciudadano y padre de familia pic.twitter.com/Tp90tXQYnU

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 14, 2019