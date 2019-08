Atento: así funcionan los reversibles para ingresar a Bogotá durante el Plan Retorno

Loterias

Loterías del 18 de agosto en Colombia:

DORADO

Noche 1265

CULONA:

2930

ASTRO LUNA

1531 – Aries

PIJAO:

2893

PAISITA:

Día 5224 – Noche 2401

CHONTICO:

Día 2438 – Noche 1821

CAFETERITO:

Noche 3310

SINUANO:

Día 2354 – Noche 0528

CASH THREE:

Día 696 – Noche 205

PLAY FOUR:

Día 8200 – Noche 5709

SAMAN:

1419

CARIBEÑA:

Día 1711 – Noche 6873

WIN FOUR:

3933

EVENING:

8338

MOTILÓN:

Tarde 0191 – Noche 0790

LA FANTÁSTICA:

Noche 1795

ANTIOQUEÑITA

Día 1502 – Tarde 3663