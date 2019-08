El Salvador: Amnistía Internacional pide poner fin a criminalización del aborto

Loterias

Loterías del 19 de agosto en Colombia:

DORADO

Noche 8164

CULONA:

2749

ASTRO LUNA

9175 – Signo Tauro

PIJAO:

9137

PAISITA:

Día 7679 – Noche 8589

CHONTICO:

Día 0018 – Noche 8614

CAFETERITO:

Noche 5971

SINUANO:

Día 7144 – Noche 6916

CASH THREE:

Día 690 – Noche 952

PLAY FOUR:

Día 4341 – Noche 8510

SAMAN:

4958

CARIBEÑA:

Día 7409 – Noche 4447

WIN FOUR:

4607

EVENING:

7732

MOTILÓN:

Tarde 9252 – Noche 9788

LA FANTÁSTICA:

Noche 9798

ANTIOQUEÑITA

Día 3850 – Tarde 0078