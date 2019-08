Imputan a dos uniformados de la Policía y el Ejército por hurto y porte de armas de fuego

Por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones agravado, en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado, las autoridades lograron la captura de tres personas en flagrancia, entre ellos dos miembros de la Policía Nacional y el Ejército, respectivamente, en la vía que comunica al municipio de Belén de los Andaquíes con San José del Fragua en el departamento de Caquetá.

Según la Fiscalía, Hugo Andrés Carrera Manjarrés, patrullero activo de la Policía Nacional adscrito a la Estación de Florencia; Edgar Fernando Godoy Rincón, cabo primero adscrito al Batallón de Operaciones Terrestres del Ejército Nacional, y el particular Víctor Alfonso Muñetón Monsalve, supuestamente pretendían hurtar una motocicleta usando arma de fuego para amedrentar a su propietario; sin embargo, al verse sorprendidos por las autoridades huyeron en un vehículo, siendo detenidos poco después.

Durante las audiencias preliminares los procesados no aceptaron los cargos enrostrados por el representante del ente acusador. Entretanto, el juez declaró la suspensión del poder dispositivo con fines de comiso del vehículo e impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad tanto para los uniformados como para el particular, mientras continúa la investigación.