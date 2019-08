Solicitan sistema de evolución y certificación para combatir la corrupción

En el debate de control político para analizar los procesos de contratación y la lucha contra la corrupción, se citó al Director de Colombia Compra Eficiente, José O´meara Rivera, por iniciativa del senador de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez. En la sesión se debatió ampliamente sobre las estrategias para combatir este flagelo que afecta la economía y el desarrollo del país.

El congresista Rodríguez, manifestó que el 87% de la contratación del país está expuesta a corrupción. Aseguró que según Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 96, en temas de corrupción. También sostuvo que, aunque el país haya avanzado en normatividad, se requieren sistemas de evaluación y certificación, para evitar los actos de corrupción. Asimismo, hizo un llamado para que el Gobierno cumpla con los procesos de Transparencia en la contratación Estatal.

El senador Rodríguez dijo que este puesto es una vergüenza para puesto país, a la vez que hizo una invitación a Colombia Compra Eficiente a crear un Sistema de evaluación sobre la normatividad que existe para reducir la corrupción en la contratación pública, que permita certificar qué departamentos, municipios y entidades cumplen con la normatividad, para que le dé garantías a la ciudadanía sobre el uso de los impuestos en la contratación pública.

El congresista señaló: “Basta ya la politización en las regiones, que, a través de la contratación amañada y clientelista, buscan darle continuidad al gobierno corrupto. Esperamos que en este gobierno se tengan avances importantes, en temas de contratación y autoevaluación para que la comunidad sepa a ciencia cierta que se radica la corrupción en la contratación pública. Sabemos que por debajo de la mesa se hacen contrataciones amañadas, tipo sastre y por debajo de cuerda, los contratistas pasan dinero para salir beneficiados con la contratación”.

Con relación a los ‘pliego tipos’ dijo que ya se está implementado, pero aún no se sabe si es efectiva o no. “La gestión pública en el país tiene esa debilidad, que no cuentan con un verdadero sistema de evaluación cercano, para saber si esa política publica fue exitosa o no”.

O’meara Rivera informó que según organismos Internacionales como el Banco Mundial afirman que Colombia ocupa el puesto 172 de 190 en el incumplimiento de contratos. Dijo que uno de los elementos transformadores en la contratación pública, son los Acuerdos Marco de Precios. Afirmó que una licitación en seis meses atenta contra el crecimiento económico del país. También habló de la importancia de la tecnología para combatir la corrupción.

Por su parte, la senadora Aída Avella (Decentes) denunció que en las regiones se nota claramente la corrupción. «Los mandatarios de turno entregan en la madrugada los contratos. Esto es incomprensible, dónde están los organismos de control? Estos actos de corrupción desbordan la imaginación”.

Entre tanto, el congresista Wilson Arias (Polo Democrático) indicó que en los hechos de contratación, el beneficio, no sólo debe ser el económico, sino también el impacto en lo social, cultural y político. En su momento, el senador Carlos Meisel (Centro Democrático) aseguró que muchos políticos y gobiernos han desangrado al país y por eso se bebe continuar con la lucha para erradicar esos actos que afectan a la sociedad.