Aumentaron un 20,8% las quejas por delitos electorales en el país

Loterias

Loterías del 20 de agosto en Colombia:

Cundinamarca 0243 – Serie 078

Tolima 5131 – Serie 051

Cruz Roja 5785 – Serie 170

Huila 7561 – Serie 091

DORADO

Mañana 4230 – Tarde 9766

CULONA:

Día 1967 – Noche 5305

ASTRO SOL

6056 – Signo Libra

ASTRO LUNA

6298 – Signo Libra

PIJAO:

6170

PAISITA:

Día 1285 – Noche 6879

CHONTICO:

Día 1584 – Noche 6613

CAFETERITO:

Tarde 0512 – Noche 5812

SINUANO:

Día 6068 – Noche 9524

CASH THREE:

Día 651 – Noche 105

PLAY FOUR:

Día 2300 – Noche 8003

SAMAN:

9085

CARIBEÑA:

Día 8970 – Noche 2057

WIN FOUR:

1504

EVENING:

0525

MOTILÓN:

Tarde 5051 – Noche 8803

LA FANTÁSTICA:

Día 4797 – Noche 3501

ANTIOQUEÑITA

Día 6791 – Tarde 7801