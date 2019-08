Colombia en la XVII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en Honduras

Loterias

Loterías del 21 de agosto en Colombia:

Baloto 06 08 13 28 29 08

Revancha 08 14 28 36 43 13

Meta 4170 – Serie 058

Manizales 4193 – Serie 051

Valle 6543 – Serie 006

DORADO

Mañana 5325 – Tarde 9618

CULONA:

Día 4934 – Noche 2463

ASTRO SOL

6641 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

5581 – Signo Capricornio

PIJAO:

1048

PAISITA:

Día 9657 – Noche 8354

CHONTICO:

Día 9853 – Noche 8529

CAFETERITO:

Tarde 3773 – Noche 5431

SINUANO:

Día 0954 – Noche 0934

CASH THREE:

Día 444 – Noche 374

PLAY FOUR:

Día 3475 – Noche 4261

SAMAN:

5313

CARIBEÑA:

Día 8880 – Noche 2968

WIN FOUR:

0287

EVENING:

1663

MOTILÓN:

Tarde 8117 – Noche 6065

LA FANTÁSTICA:

Día 9264 – Noche 7671

ANTIOQUEÑITA

Día 9805 – Tarde 1170