Emprendedores de Soacha se reúnen este 24 de agosto

La plaza central de Soacha recibirá este sábado 24 de agosto a 31 emprendedores del municipio en la Muestra de Emprendimiento organizada por el Programa de Emprendimiento de la Agencia de Empleo Compensar.

Este evento, que convoca a aquellos trabajadores que se aventuran en el camino de iniciar empresa, brinda diferentes conferencias, capacitaciones y talleres que transmiten a los participantes conocimientos en materia inspiracional, emocional y estratégica.

Las buenas prácticas y la experiencia en el ecosistema emprendedor serán los componentes principales de esta feria, que tendrá no solo espacios de aprendizaje sino también presentará proyectos de gastronomía, software contable, deportes, realización de cultivos e incluso material didáctico para el aprendizaje de menores de 5 años.

Durante la muestra, 19 de los 31 empresas que consideran el emprendimiento como una opción para generar ingresos, han contado con la asesoría de la Ruta de Emprendimiento de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar para encaminar de manera correcta su iniciativa, sobre todo cuando no tienen una idea de negocio definida, tienen varias ideas y no se han definido, tienen una idea de negocio definida y no han iniciado la operación de su empresa o tienen una idea de negocio definida y lleva en operación hasta 18 meses..

Este tipo de ayuda de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar ha sido aprovechada en el transcurso del 2019 por 1519 personas con las orientaciones brindadas y 1155 empresarios han sido capacitados en emprendimiento. Si desea participar de la feria puede acercarse el próximo sábado a la plaza central de Soacha.