Fábricas de Productividad asesorarán empresas de Bolívar y el Caribe para producir más y con menos costos

Costos elevados en el consumo de energía, falta de certificaciones de calidad y altos tiempos de producción son los principales cuellos de botella que las empresas de Cartagena podrán resolver con Fábricas de Productividad, el programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Colombia Productiva y la Cámara de Comercio de Cartagena, con el apoyo del SENA.

“Con esta herramienta buscamos darles asesoría especializada a las empresas de Bolívar para que mejoren los procesos de producción, optimicen su consumo de energía, cumplan normas de calidad y mejoren su logística y gestión del talento humano, entre otros temas necesarios para elevar su productividad interna y la competitividad de la región. El compromiso con el Plan Nacional de Desarrollo son 4.000 intervenciones a empresas, de las cuales 1.000 se harán durante 2019”, destacó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

Fábricas de Productividad permitirá al segmento empresarial de Bolívar y la región Caribe, aumentar su productividad, ser más rentables y aumentar los estándares de calidad de sus bienes y servicios. Este año, 150 compañías (pequeñas, medianas y grandes) de esa zona del país recibirán consultoría especializada y personalizada hasta de 80 horas por parte de expertos.

El presidente de Colombia Productiva, Camilo Fernández de Soto, expresó que “de acuerdo con nuestros hallazgos, en esta región es necesario que las empresas reduzcan los altos costos de energía y avancen en certificaciones de calidad, que son algunas de las barreras que les impiden mejorar sus procesos productivos. Además, tienen la posibilidad de disminuir los costos y tiempos de producción, para mejorar el cumplimiento a proveedores y clientes. Este es precisamente el apoyo que brinda tan importante herramienta”.

Fábricas de Productividad se desarrollará en conjunto con la Cámara de Comercio de Cartagena para superar los desafíos que le resta competitividad al tejido empresarial de Cartagena. El objetivo es mejorar en al menos 8% sus indicadores de productividad, lograr mayor calidad y valor agregado, para consolidar una oferta de productos y servicios que lleguen a más y mayores mercados.

Juan Pablo Vélez Castellanos, presidente Ejecutivo (encargado) de la Cámara de Comercio de Cartagena, expresó que “Fábricas de Productividad se encuentra dentro de los programas más importantes que tenemos este año para aumentar la productividad y competitividad de las empresas de la región. La respuesta que hemos tenido de los empresarios ha sido muy positiva. A hoy contamos con un alto número de inscritos de sectores de agroindustria, turismo, manufactura y servicios. Reiteramos la invitación a todos los empresarios a que conozcan el programa y aprovechen esta oportunidad para fortalecer sus negocios”.

El SENA se unió a esta iniciativa, con un monto de $1.000 millones, recursos que contribuirán a la formación de nuevos expertos en productividad tecnológicos, que serán los encargados de formar a los extensionistas que en el corto y mediano plazo se sumarán a los especialistas que harán las intervenciones en las empresas diagnosticadas en alguna de las 9 líneas que contempla el programa.

“Adicionalmente, el SENA contribuirá con la transferencia de la metodología de extensionismo tecnológico a estos expertos, lo cual les permitirá acompañar y elevar la productividad de las empresas”, señaló Jaime Torrado Casadiegos, director del SENA Regional Bolívar.

Energía representa hasta 25% de los costos de producción en el Caribe

Bolívar es uno de los departamentos en donde el costo de consumo de energía tiene el mayor peso en los costos de producción de las empresas, especialmente las manufactureras, los cuales representan, en promedio, entre el 10% y el 25%, según análisis de Colombia Productiva, con base en datos del DANE.

Las actividades económicas en las que más representa el costo de electricidad en la producción, en Bolívar, son industrias básicas de hierro y acero (25%); industrias básicas de otros metales no ferrosos (15%); fabricación de productos metálicos para uso estructural (5%).

Esto quiere decir que, mientras para una empresa de metalmecánica de Bolívar, el costo por consumo de electricidad puede representar en su costo de producción hasta un 25% (similar a Barranquilla y otras ciudades de la región), en departamentos como Antioquia o Cundinamarca puede representar hasta un 6% o un 2%, en promedio, respectivamente.

Ese impacto en el consumo de energía, así como defectos de calidad en la producción, desperdicios de materia prima y falta de certificaciones y de uso de herramientas para mejorar sus procesos, son algunos de los principales desafíos de productividad halladas por la entidad en las empresas atendidas en el departamento.

Requisitos para participar en Fábricas de Productividad:

-Ser pequeñas, medianas o grandes (no se atenderán microempresas).

-Ser de manufacturas, agroindustria (no cuenta agricultura) y servicios.

-Tener al menos dos años de constituida.

-Tener registro mercantil actualizado.

-No ser parte del grupo de control del anterior proyecto llamado Colombia Productiva

-Comprometerse a entregar la información solicitada por Colombia Productiva (anterior PTP), incluso durante los cinco años siguientes a la finalización de la intervención de asistencia técnica.

-Conocer y aceptar las políticas de tratamiento de datos personales y de administración de secretos empresariales de Colombia Productiva y la Cámara de Comercio de su región.