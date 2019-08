‘No hay ciberamenazas identificadas para las próximas elecciones’: Ciberseguridad de la Policía Nacional

Luego de que se anunciara el posible hackeo para las próximas elecciones en Colombia, el Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad de la Policía Nacional entregó un comunicado a la opinión pública en donde asegura que por ahora no hay ciberamenazas identificadas.

Este es el comunicado:

En relación con la información divulgada este jueves en el espacio radial La FM, bajo el título ‘Hackeo, elecciones en Colombia’, en la que se habló de un posible ‘hackeo’ a las elecciones 2019, el Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad de la Policía Nacional se permite informar lo siguiente:

1. A la fecha NO se ha identificado una amenaza directa que se pueda atribuir a un gobierno o una organización específica. Sin embargo, no se descarta que existan intereses particulares para generar campañas de desinformación o tendencias malintencionadas en redes sociales; influir en la intención de voto de los sufragantes o causar daño reputacional a las organizaciones, al gobierno en general, o a algún candidato, sus partidos políticos o sus patrocinadores.

2. Es importante señalar que cualquier persona u organización que atente o ponga en riesgo el certamen electoral mediante la manipulación en la intención de voto o el uso no autorizado de datos personales, podría incurrir en la comisión de varios delitos.

3. El Gobierno Nacional ha dispuesto un equipo interinstitucional, liderado por la Presidencia de la República, que se activa a través de un Puesto de Mando Unificado PMU Ciber, con el fin de apoyar técnicamente la actividad electoral, proteger los activos de información susceptibles a vulneraciones y realizar acciones preventivas y reactivas frente a incidentes cibernéticos que afecten la confidencialidad, disponibilidad, privacidad e integridad de la información, antes, durante y después del certamen electoral.

4. La Mesa de Trabajo del Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad de la Policía Nacional está integrada, entre otras, por las siguientes entidades: Ministerio de Defensa, Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Centro Cibernético Policial, Centro Integrado de Información de Inteligencia, CSIRT-PONAL, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Fiscalía General de la Nación y Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

5. El PMU Ciber, para contrarrestar amenazas, realiza acciones preventivas como la articulación de cooperación internacional con los canales de EUROPOL, INTERPOL y otras Agencias de Ley; el fortalecimiento y difusión de los canales de reporte y denuncia; la articulación de esfuerzos institucionales para atender y dar respuesta a los requerimientos en el ámbito cibernético, así como campañas de concientización en seguridad de la información y protección de datos personales a candidatos y entidades vinculadas al certamen.

Recomendaciones en ciberseguridad

La Mesa de Trabajo del Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad de la Policía Nacional hace las siguientes recomendaciones a los ciudadanos en general, en materia de seguridad cibernética:

—Proteja sus datos personales; no suministre información sensible a través de aplicaciones móviles (encuestas, llamadas telefónicas, link en SMS, etc.).

—No se preste para administrar o gestionar contenidos en múltiples cuentas desconocidas en redes sociales, porque se puede ver comprometido en delitos como la violación de datos personales o suplantaciones.

—No descargue archivos adjuntos que se encuentren en correos electrónicos desconocidos.

—Valide las fuentes de información; verifique la autenticidad y reputación de los generadores de contenidos y noticias en las redes sociales.

—No difunda noticias o cadenas compartidas a través de mensajería instantánea, hasta verificar la veracidad de las mismas.

—No contrate servicios para posicionamientos de marcas, perfiles, generación de tendencias, que puedan afectar la seguridad de la información y los datos.

—Aplique las medidas de prevención y control para restringir el acceso e instalación de programas maliciosos en sus dispositivos móviles.

—Tenga en cuenta que las elecciones son un mecanismo de participación presencial. NO EXISTE EL VOTO VIRTUAL en Colombia.

-Es importante establecer y promover estrategias de comunicaciones en las redes sociales a través de las cuales se evite afectar los derechos y la integridad de los cibernautas. En este tipo de certámenes electorales aumenta la agresividad y la instigación a la violencia en el ciberespacio (esto puede ser considerado como un delito).

—También es recomendable generar un pacto entre los líderes de las campañas políticas, para evitar el uso de instrumentos o servicios ilegales para posicionar tendencias o campañas de desinformación en internet.

Canales de atención

Cualquier ciudadano que quiera advertir o denunciar irregularidades alrededor de este tema, podrá hacerlo a través de los siguientes canales de atención:

Fiscalía General de la Nación

Unidades de Reacción Inmediata (URI) en todo el país.

Línea Gratuita 122

www.uriel.mininterior.gov.co

Centro Cibernético Policial

Twitter y Facebook: @caivirtual

(+571) 5159700 Ext 309727

caivirtual@policia.gov.co

Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT)

(+571) 2959897

contacto@colcert.gov.co

Equipo de Respuesta incidentes de Seguridad Digital del Gobierno (CSIRT-GOBIERNO)

csirtgob@mintic.gov.co

(+571) 5159728

01800910742 opción 4

Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional (CSIRT-PONAL)

https://cc-csirt.policia.gov.co/

ponal.csirt@policia.gov.co