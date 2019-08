Venezuela: ¿luz a final del túnel?

por Mauricio Botero Caicedo

Parece ser que puede haber alguna salida para la aguda crisis que enfrenta Venezuela que consite en adelantar las elecciones presidenciales. Y si bien todo indica que tanto los chavistas liderados por Disodado Cabello y la oposición que encabeza Juan Guaidó ya se han puesto de acuerdo en que hay que adelantar las elecciones presidenciales, todavía hay importantes diferencias en cuanto ¿quién puede participar?

Según el diario español El Mundo, Maduro «ya aceptó la convocatoria de unas elecciones presidenciales con garantías» dentro de nueve meses, pero el mandatario «no quiere abandonar el poder en los meses previos a los comicios», lo cual representa un obstáculo para el proceso. El medio afirma que los noruegos se lo habrían asegurado así a los representantes de oposición venezolana, aunque el gobierno de Noruega no ha confirmado esta declaración.

Según la BBC, “No es la primera vez que Maduro habla de adelantar las elecciones al legislativo. Ya en febrero se expresó en ese sentido.Y en esta ocasión, sus palabras llegan a los pocos días de que se conocieran distintas iniciativas diplomáticas para desbloquear el conflicto político que viven los venezolanos en medio de una grave crisis económica. El pasado 16 de mayo trascendió que emisarios del gobierno y la oposición acudieron a Oslo para participar en unos contactos preliminares auspiciados por la diplomacia de Noruega, país con una larga tradición como mediador internacional.”

Y si ambas partes están de acuerdo, ¿dónde radica el escollo? En que la oposición, con sobrada razón, aduce que Maduro no puede participar en estas nuevas elecciones ya que el solo hecho de estar al mando le otorga una ventaja indebida. ¿Y qué hacer con Maduro en el remoto caso que aceptara no participar? No creo que sea un problema tan dificil ya que varios países, desde Cuba a Turquía, estarían dispuestas a recibir a Nicolás. Entonces si deja Maduro ser un obstáculo, la gran pregunta es ¿a quién pondrian los chavistas?

Lo que los colombianos no podemos desconocer es que si bien Maduro no es muy popular y su arraigo con el ejercito es frágil, el chavismo per se sí tiene amplio respaldo popular y es bastante probable que en una elección limpia llegue a imponer mayoría.

Lo que Colombia debe procurar es que indistintamente de quién sea el candidato, se comprometa a que Venezuela va a seguir siendo la guarida de narcoterroristas como el ELN, Santrich e Iván Márquez.