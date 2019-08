Norte de Santander: suspendido gobernador del departamento por contrato de bilingüismo

Loterias

Loterías del 22 de agosto en Colombia:

Bogotá 2363 – Serie 227

Quindío 6628 – Serie 016

DORADO

Mañana 2995 – Tarde 7174

CULONA:

Día 0550 – Noche 6685

ASTRO SOL

8912 – Signo Capricornio

ASTRO LUNA

9759 – Signo Cáncer

PIJAO:

4446

PAISITA:

Día 5706 – Noche 2455

CHONTICO:

Día 2287 – Noche 2260

CAFETERITO:

Tarde 7736 – Noche 1846

SINUANO:

Día 0868 – Noche 1480

CASH THREE:

Día 620 – Noche 804

PLAY FOUR:

Día 7158 – Noche 5914

SAMAN:

4928

CARIBEÑA:

Día 7578 – Noche 8513

WIN FOUR:

2304

EVENING:

4401

MOTILÓN:

Tarde 5286 – Noche 3657

LA FANTÁSTICA:

Día 7505 – Noche 9302

ANTIOQUEÑITA

Día 0799 – Tarde 7081