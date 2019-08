Por evasión de parafiscales, juegos ilegales y contrabando de licor y cigarrillos se pierden $8 billones: Contralor

–Recursos por cerca de 8 billones de pesos están dejando de recibir los sectores de salud y educación del país, por la evasión de aportes parafiscales, juegos ilegales y contrabando de licor, cerveza y cigarrillos, afirmó el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Al intervenir en el Congreso Gamming Colombia 2019, convocado por la Asociación Colombiana de Juegos (Asojuegos) y la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), el jefe del organismo de control dijo que en Colombia se pierden alrededor de $1,6 billones por el contrabando de licor, cerveza y cigarrillos, a lo que se suman $6,4 billones que no entran por evasión de los aportes parafiscales.

En su intervención, el Contralor defendió con firmeza el Acto Legislativo que modifica el modelo de control fiscal.

Dijo que los críticos del proyecto están diciendo que se quiere volver a implantar un sistema de control previo y no es así.

“Queremos un modelo preventivo, no previo. No queremos coadministrar. No queremos volver a lo que era la Contraloría antes de 1991, porque entendemos los excesos de la coadministración”, recalcó.

“En el siglo XXI, con las tecnologías que hoy tenemos, merecemos tener la vigilancia y el control en línea de nuestros recursos públicos, añadió.

Y se reafirmó en estas apreciaciones en declaraciones que concedió luego a los periodistas:

“Yo entiendo que haya críticos, que haya gente que no le guste que la vigilen, pero qué hacemos si lo importante es que los ciudadanos tengan salud y educación y se pueda luchar efectivamente contra la corrupción”.

También afirmó:

“Hasta donde yo sé, la corrupción no se ha acabado en este país y seguiré en esta tarea de luchar contra quienes se quieren quedar con los recursos de los que más lo necesitan”.

“Recibimos críticas porque se dan cuenta que efectivamente tenemos razón y que necesitamos estas facultades, no para el Contralor General, sino para que la Contraloría General de la República pueda actuar con rapidez y prontitud, salvaguardando el recurso público que es de todos los colombianos”, concluyó.