Take 6, la mejor agrupación vocal a capela, estará en el Teatro Colsubsidio

Take 6, la agrupación estadounidense de góspel a capela más premiada de la historia, y considerada por la crítica y el público como la mejor del mundo, se presentará el próximo 6 de septiembre en el Teatro Colsubsidio.

Este sexteto suma centenares de presentaciones alrededor del mundo. En su gira actual han pasado por China, Eslovenia, Dinamarca, Francia y múltiples ciudades de su país natal, Estados Unidos.

En la presentación que Take 6 realizará en Bogotá, el público podrá escuchar las canciones que han hecho famosa a esta agrupación y, así mismo, vivirán un homenaje a la música de tradición afroamericana. Sus letras espirituales e inspiradoras marcadas por un estilo contemporáneo de southern gospel, mezclado con rhythm and blues y jazz, tendrán una tarima de lujo para que los asistentes disfruten de sus voces en vivo.

Creada en 1985 en el campus del Oakwood College en Alabama, esta agrupación ha colaborado con artistas como Stevie Wonder, Ray Charles, Queen Latifah, Quincy Jones, Eros Ramazzotti, Brian McKnight e incluso Luis Miguel.

Take 6 es heredero de la rica tradición de los grupos de góspel y de doo – wop, un estilo musical vocal nacido en los años 50 de la unión de los géneros rhythm and blues y el mismo gospel. La banda sorprende con su potente talento, y crea una sección rítmica de percusión, bajo, armonía y melodías solo con la voz, los cuales incluyen arreglos de jazz, interpretando canciones típicas de trabajo en los campos algodoneros.

Con más de tres décadas de carrera, además de sus temas originales, el sexteto ha realizado versiones de éxitos como Got To Get You Into My Life de The Beatles, Can’t Stop the Feeling de Justin Timberlake y Don’t Know Why de Norah Jones.

Ganadores de 10 Grammys, entre 1988 y 2002, en las categorías de Mejor Interpretación de R&B por un dúo o grupo, Mejor Álbum Contemporáneo de Soul Góspel, Mejor Álbum Pop Contemporáneo de Góspel, Mejor Álbum de Jazz Vocal, Mejor interpretación Góspel de un dúo o grupo, Mejor interpretación vocal de jazz por un dúo o grupo y Mejor interpretación de Soul Góspel por un dúo o grupo, han sido igualmente nominados 19 veces a estos galardones.

A su vez, han recibido varios reconocimientos como diez Premios Dove, los cuales resaltan a los artistas más destacados en la industria musical cristiana; un Premio Soul Train, que reconoce lo mejor de la música y el entretenimiento de la cultura afroamericana; y dos nominaciones a los Premios NAACP Image, galardones otorgados por la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Gente de Color, que honran a las personas excepcionales afro en el cine, la televisión, la música y literatura.

Su álbum debut homónimo, lanzado en 1988, estuvo en el top 10 en los listados de Jazz Contemporáneo de la Revista Billboard.