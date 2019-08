Arrecia guerra comercial entre EE.UU y China; Trump contraataca frente a última decisión de Pekín

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado que impondrá nuevos aranceles a bienes y productos procedentes de China como respuesta a las tarifas adicionales a las importaciones estadounidenses anunciadas por Pekín este viernes.

«China no debería haber impuesto nuevos aranceles a 75.000 millones de dólares de productos de los Estados Unidos (¡motivados políticamente!). A partir del 1 de octubre, los bienes y productos procedentes de China por un valor de 250.000 millones de dólares, que actualmente están gravados con un 25 %, están gravados con un 30 %», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

…Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019