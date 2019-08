Cierres viales y desvíos por la “Caminata de la Solidaridad» este domingo

— Con el fin de facilitar el desarrollo de la “Caminata de la Solidaridad 41 años” este domingo 25 de agosto, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó los habituales cierres viales. La Ciclovía operará con normalidad sobre los corredores habituales.

El desfile iniciará en la carrera 7 con calle 36 y continuará su recorrido por la calzada oriental al norte hasta la calle 67 – calle 67 al occidente – carrera 13 al sur – av. calle 63 al occidente así: entre la carrera 13 y la av. Caracas ocupando la calzada completa, entre la av. Caracas y la carrera 16 ocupando la calzada sur y entre la carrera 16 y la carrera 59A (centro de alto rendimiento) por la calzada norte.

Estos son los cierres viales autorizados:

Cierres viales adicionales:

Desvíos para el desarrollo de la caminata

Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la carrera 5 y desean tomar la calle 39 al occidente, deberán continuar por la av. Circunvalar al sur y av. calle 26 al occidente.

Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la av. carrera 10 y desean continuar al norte por la av. carrera 7 deberán tomar la av. Comuneros y/o av. calle 19 al oriente – av. Circunvalar al norte – calle 76 al occidente

-Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la av. Caracas deberán tomar la av. calle 72 o la calle 68 al occidente – av. NQS al sur

-Los usuarios que circulan en sentido occidente – oriente por la av. calle 63 y/o av. calle 53 y desean tomar la av. Caracas y/o av. carrera 7 al norte deberán tomar av. NQS al norte – av. calle 72 al oriente y av. carrera 7 o av. Caracas al norte (Mapa 3).

-Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la av. carrera 11 podrán tomar la calle 76 al occidente – av. carrera 24 al sur – av. calle 68 al occidente -av. NQS al sur (Mapa 3).

-Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la av. carrera 11 podrán tomar la av. calle 92 al occidente – av. NQS al sur (Mapa 3).

-Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la av. NQS y desean tomar la av. calle 63 al occidente podrán tomar la av. calle 68 o la av. calle 53 al occidente. (Mapa 3).

-Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la av. carrera 50 y desean tomar la av. calle 63 al occidente podrán tomar la av. calle 26 o la av. calle 53 al occidente (Mapa 3).

-Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la av. carrera 24 podrán tomar la av. calle 68 al occidente – av. NQS al sur

Recomendaciones y observaciones

-Las troncales de TransMilenio no se verán afectadas por la realización del evento.

-A los asistentes al evento se les recomienda llegar preferiblemente en SITP o TransMilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.

-Se le recomienda a la ciudadanía programar los viajes y actividades del día domingo 25 de agosto de 2019 en los sectores afectados por el desarrollo del evento.

-Se les solicita a los ciudadanos seguir las indicaciones por parte de la Policía de Tránsito, del personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar en la ciudad.

-Se le solicita a la ciudadanía atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar acerca de los cierres y desvíos viales a ejecutar.

-Se les recomienda a los ciudadanos hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como del transporte público.

-La av. carrera 7 entre calle 39 y calle 67 tendrá cierre total de las dos calzadas, ya que en la calzada oriental estará el evento de la caminata y en la calzada occidental la Ciclovía dominical.

-La Ciclovía operará con normalidad sobre los corredores habituales

Servicio de Transmilenio

Con motivo la Caminata de la Solidaridad, las rutas duales presentarán novedades en horas de la mañana, así: