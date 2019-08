James Rodriguez jugo 56 minutos en el empate del Real Madrid 1-1 con Valladolid

Loterias

Loterías del 23 de agosto en Colombia:

Medellín 8456 – Serie 091

Santander 5714 – serie 032

Risaralda 0515 – Serie 128

DORADO

Mañana 8567 – Tarde 8406

CULONA:

Día 9288 – Noche 4033

ASTRO SOL

7434 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

0976 – Signo Piscis

PIJAO:

2564

PAISITA:

Día 3991 – Noche 7877

CHONTICO:

Día 2743 – Noche 1135

CAFETERITO:

Tarde 2453 – Noche 4556

SINUANO:

Día 7355 – Noche 6138

CASH THREE:

Día 121 – Noche 137

PLAY FOUR:

Día 2572 – Noche 7670

SAMAN:

2923

CARIBEÑA:

Día 5067 – Noche 9294

WIN FOUR:

7740

EVENING:

3329

MOTILÓN:

Tarde 9830 – Noche 6989

LA FANTÁSTICA:

Día 9546 – Noche 5013

ANTIOQUEÑITA

Día 2442 – Tarde 1968