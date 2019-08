Sobre el caso Santrich y la lucha contra el «cartel del golfo» llama la atención el presidente Duque

–El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, destacó este sábado la emisión de la circular roja de Interpol contra alias ‘Jesús Santrich’, y reiteró que el Gobierno Nacional será implacable con quienes reincidan en prácticas criminales.

“Lo he dicho de mil maneras: apoyamos el proceso de reincorporación de los que han dejado genuinamente la violencia y quieren entrar a la legalidad bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”, afirmó el Jefe de Estado, y agregó “seremos implacables con los que quieran reincidir en las prácticas criminales, porque no vamos a permitir que se burlen del pueblo colombiano ni de la justicia en nuestro país”.

Al instalar el Taller Construyendo País #36, que se adelanta hoy en Cali, el Mandatario puso como ejemplo de la contundencia del Gobierno contra los reincidentes los casos de alias ‘Guacho’, ‘Rodrigo Cadete’ y ‘Jason Orejas’, cabecillas de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, que cayeron en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública.

Con respecto a la circular roja emitida por la Interpol contra ‘Santrich’, el Jefe de Estado aseguró que es un hecho “muy importante porque ningún país le puede dar protección y santuario a alguien que está siendo buscado por la justicia internacional”.

La circular roja publicada por Interpol indica que alias ‘Jesús Santrich’, de 53 años y oriundo de Toluviejo (Sucre), es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

La Interpol expidió esta circular roja contra el exguerrillero como consecuencia de la orden de captura emitida en julio pasado por la Corte Suprema de Justicia, que lo citó a indagatoria para responder por hechos relacionados con el narcotráfico, pero no se presentó a esa diligencia.

De otro lado, el jefe del Estado se refirió a la captura de Carlos Mario Úsuga, hermano del jefe máximo del ‘clan del golfo’ y dijo que este individuo terminará exponiéndole al país las relaciones de esa estructura criminal del narcotráfico con los carteles mexicanos.

“Este sujeto, Carlos Mario Úsuga, va a terminar mostrándole al país toda esa relación que tiene el ‘Clan del Golfo’ con los carteles mexicanos. El jefe de finanzas de esa estructura criminal fue capturado (el jueves) en una operación de inteligencia impecable en la ciudad de Montería (Córdoba), en un trabajo articulado de toda la Fuerza Pública”, señaló el Jefe de Estado en el Taller Construyendo País.

Así mismo, el mandatario destacó que la captura de Carlos Mario Úsuga David, alias ‘Cuarentano’, es un paso fundamental en el propósito de desmantelar al ‘Clan del Golfo’, al que calificó como “uno de los carteles más peligrosos de la droga”.

“Quiero decirles que vamos tras de alias ‘Otoniel’ (Dairo Antonio Úsuga), pero vamos a desmantelar al ‘Clan del Golfo’, para que en muchos lugares del país se sienta que el Estado está más presente que nunca para combatir esas estructuras nefastas del narcotráfico y del microtráfico”, subrayó el Presidente Duque.

Finalmente, el Mandatario recalcó que el ‘clan del golfo’ es una de las estructuras responsables de las amenazas y homicidios de líderes sociales en el país, en represalia porque ellos se oponen a que el narcotráfico contamine a la juventud y a las comunidades en los territorios.