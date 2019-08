Vuelta a España 2019: El colombiano Miguel Angel «Supermán» López primer lider

–Tras ganar la etapa inicial contrareloj con el equipo Astana, el colombiano Miguel Angel «Supermán» López se convirtió en el primer líder de la Vuelta a España, confirmando su favoritismo para llevarse el título 2019.



El Astana hizo una impecable etapa, al ritmo adecuado, para ganar la fracción, sobre un recorrido de 13.4 kilómetros, prácticamente llanos entre las Salinas y el Puerto de Torrevieja (Alicante).

