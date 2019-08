Nairo Quintana: “Quise simular que volaba” y para que «sepan que sigo activo»

–Una espectacular jornada realizó este domingo en la Vuelta España el crédito colombiano de Movistar Nairo Quintana, quien ganó la segunda etapa y además saltó al segundo lugar de la clasificación general individual a escasos dos segundos del nuevo lider Nicolas Roche. «Que sepan que Nairo sigue activo», notificó Nairo.

«Creo que nunca había ganado una etapa así, pero siempre hay una primera vez. Fue bonito y especial», declaró el colombiano.

El boyacense destacó que su equipo y él «necesitábamos algo así».

«Hemos hecho un gran trabajo en el día de hoy y, cuando haces el trabajo bien, los resultados llegan», complementó.

Admitió que «no estaba planeado ganar la carrera de esta manera».

«Puig Llorença –continuó diciendo– se ha subido rápido y el grupo se ha reducido todavía más de lo que pensábamos. Alejandro y yo hemos sabido dividirnos el trabajo para resolver en los kilómetros finales. Se ha hecho un corte en el cual a los seis nos interesaba tirar y ampliar la ventaja sobre los perseguidores».

«Luego ha llegado ese momento de tensión, de querer ganar la etapa todos, y yo he podido aprovechar».

Respecto a la celebración, señalo que quiso «simular que volaba porque quiero seguir volando alto y seguir dando alegrías sobre todo a la gente que me sigue, a la gente que me quiere. Que sepan que Nairo sigue activo», puntualizó.

A happy day for @NairoQuinCo and the Movistar Team. First squad this year to claim stage wins in all three Grand Tours. An excellent start to #LaVuelta19. Long, long road still ahead! #RodamosJuntos ??? (? @lavuelta) pic.twitter.com/u78JiCGwUt

— Movistar Team (@Movistar_Team) 25 de agosto de 2019