Vuelta a España: El colombiano Nairo Quintana se llevó la etapa 2; Supermán López perdió el liderato

–La segunda etapa de la Vuelta a España, cumplida este domingo, se la adjudicó el colombiano Nairo Quintana, en la cual el irlandes Stephen Roche se apoderó del liderato, destronando al también colombiano Miguel angel «Supermán» López, quien llegó a 37 segundos del ganador de la fracción.

Nairo Quintana atacó a 3 kilómetros de la meta y pasó en solitario la línea de sentencia en Calpe. Además, el boyacense saltó al segundo lugar de la clasificación general.

Nairo avanzaba en un lote en el cual estaban su compatriota Rigoberto Urán (EF1), Roche (SUN), Nieve (MTS), Roglic (TJV) y Aru (UAD).

