Más de 11 mil venezolanos pasaron a Ecuador por Rumichaca a poco de entrar en vigor exigencia de visa

Así lo reportó Migración Colombia, que advirtió que a pocas horas para que comience la exigencia de visado para ciudadanos venezolanos por parte de Ecuador, se realizó el control migratorio de la totalidad de los ciudadanos extranjeros que se encontraban en el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Según información entregada por la Regional Nariño de Migración Colombia, a las 6 de la tarde más de 4 mil 500 ciudadanos venezolanos habían hecho el proceso de control migratorio en Rumichaca, realizando así, como lo establece la ley, su salida regular del territorio nacional.

Para Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia, este es el resultado de la organización y el compromiso de cada uno de los Oficiales de Migración, así como de las demás autoridades regionales, quienes en todo momento estuvieron prestas a colaborar.

«Entre el día de ayer y de hoy, más de 11 mil ciudadanos venezolanos realizaron el proceso de control migratorio en Rumichaca y fue posible evacuar este alto flujo de viajeros, gracias al compromiso de cada uno de nuestros Oficiales, quienes una vez más estuvieron a la altura de lo que pide el país.

Desde el anuncio, a finales del mes de julio, por parte de Ecuador de la exigencia de visado a ciudadanos venezolanos, más de 85 mil nacionales de Venezuela abandonaron nuestro país por Rumichaca y en la última semana fueron más de 37 mil. Respetamos las decisiones de cada país, pero insistimos en que imponer medidas drásticas como las visas o llegar a cerrar una frontera, no es la solución para atender una población que está muriendo de hambre, que está padeciendo necesidades. Por el contrario, ese tipo de medidas que lo incentiva es la irregularidad, el cruce por pasos no autorizados, y la corrupción, pues la migración, cuando es por necesidad, no se detiene», afirmó Krüger Sarmiento.

En la noche, cerca de 30 ciudadanos venezolanos permanecían a la espera de realizar el proceso de control migratorio en Rumichaca, para continuar su recorrido, no solamente, hacia Ecuador, sino también hacia Perú, Chile y Argentina.

El Gobierno ecuatoriano estableció la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias para ciudadanos venezolanos. Esta visa humanitaria comprende dos procesos:

La primera se aplicará para quienes quieran ingresar al país. A partir de este lunes 26 de agosto todo ciudadano venezolano que desee ingresar al Ecuador debe presentar en su pasaporte una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, la visa consular de turismo o cualquier otra visa prevista en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Desde esta misma fecha, las dudas que se presenten se absolverán únicamente a través de correo electrónico a consejeria@cancilleria.gob.ec

Para este trámite se requiere presentar pasaporte. Se aceptarán pasaportes hasta cinco años después de la fecha de caducidad de los mismos. Esta exigencia también aplicará para los menores de edad. Asimismo se exigirá un certificado de antecedentes penales apostillado, legalizado o validado por las autoridades venezolanas.

Una vez que se hayan cumplido los pasos del trámite en línea, se otorgará una cita para una entrevista, la cual se llevará a cabo de manera presencial únicamente en los consulados ecuatorianos en Caracas, Bogotá y Lima.

La visa tendrá una vigencia de dos años y no tendrá costo. El formulario de la solicitud tendrá un valor de 50 dólares.

La segunda medida se refiere al proceso de regularización mediante el otorgamiento de una visa de residencia temporal por razones humanitarias para los ciudadanos venezolanos que se encuentren en nuestro país. Esta medida beneficiará a quienes no hayan violado las leyes del Ecuador y que hayan ingresado al país por pasos regulares, habiendo registrado debidamente su entrada hasta el 26 de julio de 2019. Este proceso empezará a implementarse en octubre.

Lo señalado tiene por objetivo garantizar una migración segura, ordenada y regular, que beneficie la inserción de los ciudadanos extranjeros y el bienestar de la comunidad ecuatoriana.