PROGENITURA RESPONSABLE ANTES Y LUEGO DE SER PADRES. Segunda parte.

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (243)

INVITACIÓN A COLEGIOS Y ORGANIZACIONES CÍVICAS

De manera muy respetuosa invito a los profesores y dirigentes de organizaciones cívicas para que esta lección sea comentada y compartida en los cursos de sexto a once de las escuelas y colegios y en las reuniones formales e informales de las organizaciones cívicas.

Si tienen dudas, si necesitan ampliar estos conceptos, si consideran que es conveniente tener diálogos sobre PROGENITURA RESPONSABLE, pueden comunicarse a través del correo que transcribo en la parte final de este documento.

RECORDEMOS EL MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN.

Recordemos que la Constitución de 1991, ordenó al Congreso que reglamentara la progenitura responsable. Han pasado 28 años y no ha habido un solo intento de reglamentación. Pero eso no quiere decir que no haya legislación referida al tema. Es abundante pero está dispersa y nadie la conoce y por eso estoy trabajando para llevar al público una especie de texto marco que permita conocer todo lo relacionado con los deberes de quienes deciden ser progenitores.

Memoricemos que son progenitores responsables quienes cumplen en debida forma sus obligaciones para con sus hijos. Obligaciones que se generan desde antes de la concepción hasta la muerte de los hijos.

LOS HIJOS DEBEN SER PLANEADOS Y DESEADOS

La Constitución ordena que los progenitores deben planear sus hijos de tal manera que los puedan educar y sostener mientras sean menores o impedidos.

Es importante tener en claro que los hijos menores de 18 años se presumen incapaces para sostenerse porque deben estar estudiando. Los mayores de 18 años y hasta los 25, deben DEMOSTRAR QUE ESTÁN ESTUDIANDO DE TIEMPO COMPLETO PARA PODER COBRAR ALIMENTOS.

INJURIAS CONTRA LOS PROGENITORES

Y si los hijos incurren en injurias contra sus padres, éstos pueden pedir al juez que decrete que los hijos, debido a esas injurias pierden el derecho a los alimentos. Sobre este tema no hay jurisprudencia, pero es necesario que los progenitores ejerzan este derecho para evitar abusos por parte de los hijos, muchas veces con la complicidad del padre o madre con quien conviven.

EL OBLIGATORIO CONTROL NATAL

Y un progenitor responsable no regará hijos, no los procreará sin planeación y para lograrlo debe tener pleno conocimiento de los métodos de planificación o control natal. Y deben conocerse todos los métodos y con la orientación del médico aplicar el que mejor convenga a la persona.

Y el ejercicio de esta responsabilidad evitará en grado máximo que las mujeres se expongan al aborto. No olvidar que en el aborto también tiene responsabilidad el padre.

CORRESPONSABILIDAD

Si bien es cierto que los progenitores son los primeros llamados a responder por los hijos no hay que olvidar que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en esta obligación. Los abuelos, los medios, los profesores, las empresas, los clubes y asociaciones, los padrinos, los mecenas, los dirigentes sociales y políticos deben concurrir para educar y formar a los hijos. Y no cumplen esas obligaciones cuando, por ejemplo, los inducen al consumo del licor, al vicio, a la pereza y a otros oficios denigrantes.

LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA DE LOS HIJOS

Los hijos, el ser humano, tiene diferentes etapas en la vida: 1) Durante el embarazo. 3) De cero a 5 o 7 años. 3) De 7 a 14 años. 4) De 14 a 16 años. 5) De 16 a 18 años. 6) De 18 a 25 años. Durante cada una de esas etapas, los progenitores deben apoyar la crianza de los hijos. Crianza integral. Formación para que sean buenos hijos, buenos hermanos, buenos amigos en el colegio, comprometidos con su estudio, responsables en el cumplimiento de sus deberes, respetuosos, protectores de su estima, visionarios en su futuro empresarial y laboral, honrados en su vida diaria, protectores del ambiente y cuando llegue el momento, lo recomendable es luego de los 25 años, de formar una familia, que sean excelentes progenitores.

Tan responsables como lo aprendieron con el ejemplo de sus padres y si no aprendieron de sus padres, que lo aprenden en sus clases de educación para la vida en familia o semejantes.

EDUCACIÓN PARA EL MUNDO DE HOY Y PARA EL DE LAS PRÓXIMAS DÉCADAS.

La tecnología avanza de manera acelerada. En 5, en 10, en 20 años vivimos cambios transcendentales. Los mercados cambian, los oficios cambian, las relaciones de poder cambian, las relaciones entre países cambian y hoy vemos oficios que se extinguieron y oficios para los cuales no estamos preparados.

La obligación de los progenitores, de los docentes, de la sociedad, del Estado es ofrecer a los nuevos ciudadanos la educación, la preparación, las herramientas para desempeñarse con éxito en estos nuevos oficios.

Y también debemos prepararlos para la paz, la sana convivencia, la progenitura y la conyugetura responsables, para preservar el ambiente, para garantizar el progreso de sus familias y de su patria.

DECÁLOGO DE LA PROGENITURA RESPONSABLE

LOS TEMAS DE SEPTIEMBRE

Septiembre es por excelencia el mes de la paz y de los derechos humanos y por esta razón los próximos cuatro temas serán justo sobre nuestros compromisos como familia frente a la PAZ Y LOS

DERECHOS HUMANOS.

Bogotá, del 26 de agosto al 2 de septiembre de 2019

