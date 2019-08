Vuelta a España: Nairo Quintana y Rigoberto Urán siguen pisándole los talones al líder Nicholas Roche

–Sin contratiempos para los colombianos transcurrió este lunes la tercera etapa de la Vuelta a España. Nairo Quintana (Movistar Team) y Rigoberto Urán (EF Education First) mantuvieron las posiciones 2 y 3, pisándole los talones a a Nicholas Roche, el líder, a 2” y 8” respectivamente.

El ganador de la jornada, de 188 kilómetros, fue Sam Bennet,del Bora-Hansgrohe, en la primera llegada masiva de la ronda española que disputaron los velocistas.

Nicholas Roche (Team Sunweb) entró sin problemas en el seno del pelotón, prolongando su liderato.

Miguel Angel «Supermán» López, se mantuvo en la casilla quinta de la clasificación general, mientras Sergio Higuita, subió de la octava a la séptima posición.

Nairo Quintana corrió la fracción con la camiseta verde de los puntos, primera vez que el boyacense lidera esta clasificación.

Segundo día de verde en #LaVuelta19 clasificación de los puntos, es la primera vez que @NairoQuinCo porta esta clasificación. Vamos Nairo #SiempreConNairo pic.twitter.com/Uoxa6mqkBJ — Prensa Movistar Co (@PtelefonicaCol) August 26, 2019

En la fracción, los colombianos ingresaron en las siguientes posiciones:

28 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM

31 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 101 MITCHELTON – SCOTT

40 NAIRO QUINTANA 7 MOVISTAR TEAM

54 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 75 EF EDUCATION FIRST

67 RIGOBERTO URAN 71 EF EDUCATION FIRST

107 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 76 EF EDUCATION FIRST

124 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

139 SEBASTIAN HENAO GOMEZ 125 TEAM INEOS

163 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 174 UAE TEAM EMIRATES

164 FERNANDO GAVIRIA RENDON 173 UAE TEAM EMIRATES

172 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 176 UAE TEAM EMIRATES

Etapa 3 – Stage 3 | #LaVuelta19 ?? Vive el último kilómetro de la victoria de @Sammmy_Be gracias a @CarrefourES

?? Live the last km. of Sam Bennet's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/qwqSl9ozgm — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2019

General Individual



En la General Individual, los demás colombianos siguen así:

13 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 101 MITCHELTON – SCOTT

27 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 76 EF EDUCATION FIRST

88 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

115 SEBASTIAN HENAO GOMEZ 125 TEAM INEOS

131 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 174 UAE TEAM EMIRATES

158 FERNANDO GAVIRIA RENDON 173 UAE TEAM EMIRATES

170 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 176 UAE TEAM EMIRATES

Este martes se cumple la cuarta etapa Cullera – El Puig, sobre un trayecto de 175,5 Kilómetros, que incluye un premio de montaña de tercera categoría en el Puerto de Oronet, ubicado a 45 kilómetros de la meta, trayecto que favorece a los sprinters.