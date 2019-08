Avianca niega que esté en proceso de quiebra o de insolvencia

–En un comunicado, las directivas de Avianca aclararon los alcances de unas afirmaciones que se hicieron por parte de uno de sus integrantes y negaron que la empresa esté en proceso de quiebra o de insolvencia.

En el documento hacen referencia al video que circuló la víspera en el cual Roberto Kriete, presidente de Kingsland y de la junta directiva de Avianca utilizó el término «quiebra».

Al respecto, la empresa afirma que el directivo utilizó «coloquialmente» la expresión y aclara que la compañía no está en proceso de quiebra o de insolvencia.

En el video, Kriete expresa textualmente: “La situación financiera, señores, Avianca esta quebrada (…) no le está pagando a sus acreedores, no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no les está pagando a los bancos. Estamos en un proceso de renegociar y reestructurar todo eso, todas las deudas para poder comprar tiempo para poder ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea se vuelva rentable”.

También indicó que es “urgente que le demos vuelta a esta empresa, porque tenemos un tiempo limitado. Las instituciones financieras, gracias a Dios, nos han dado este respiro”.

El siguiente es el texto del comunicado:

Avianca Holdings S.A. (la “Compañía”) se permite informar, que en el día de ayer ha circulado un video obtenido de manera ilegal en el que, sin tener en cuenta el contexto completo de la reunión, aparece el Presidente de la Junta Directiva de la Compañía Sr. Roberto Kriete, dando unas declaraciones a ciertos empleados acerca de Avianca Holdings.

En desarrollo de esa charla con algunos de sus colaboradores, el Sr. Kriete, tratando de enfatizar el apoyo y compromiso que se requiere de todos los colaboradores de la Compañía, utilizó coloquialmente el término “quebrada” para referirse a la Compañía. En este sentido la Compañía se permite aclarar que Avianca Holdings no está en proceso de quiebra o de insolvencia regido por ley alguna y no ha solicitado ser admitida en proceso alguno de similar naturaleza en jurisdicción alguna.

Así mismo, los hechos contados por el Sr. Kriete a los empleados asistentes a dicha reunión interna de trabajo, están en armonía con el “Plan Avianca 2021” que fue revelado al mercado en días pasados y que tiene como metas, entre otras, (a) el reperfilamiento de la deuda mediante acuerdos con contrapartes de la Compañía, (b) la optimización de la flota, (c) el fortalecimiento del hub Bogotá, (d) garantizar un flujo de caja que permita llegar a niveles de apalancamiento conservadores y (e) lograr un crecimiento sostenible y competitivo.