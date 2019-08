Dos jóvenes atletas ganan las primeras becas Oster para cumplir sus sueños

Esfuerzo, dedicación y persistencia describen a Tatiana Bedoya y Alison Ossa, las jóvenes deportistas ganadoras de dos de las seis becas de 25 millones de pesos que fueron entregadas este fin de semana en el Éxito Country de Bogotá como parte de la iniciativa Oster Inspira 2019, rumbo a Tokio 2020 en alianza con el Comité Olímpico Colombiano.

Junto a Tatiana y Alison estuvo Mariana Pajón que, al lado del reconocido periodista Adrián Magnoli y el metodólogo del Comité Olímpico, Alexander Amador, fueron los encargados de elegir a los ganadores. En medio de la premiación, la medallista olímpica resaltó el talento de los deportistas elegidos y aseguró sentirse contenta “no solo de ser parte de esta iniciativa que lidera Oster, sino de un proyecto que apoya a los jóvenes deportistas del país. Esta es la forma en la que se alimentan los sueños y los campeones siempre estamos soñando y trabajando por dejar el nombre de Colombia en alto”.

Tatiana es de Ibagué, Tolima, tiene 17 años y practica el salto con pértiga. Desde los 12 años decidió dedicarse al atletismo y para ella ganarse una de estas becas representa no solo continuar practicando su deporte, sino estar más cerca de tener la posibilidad de representar a Colombia en unos juegos olímpicos.

Tatiana fue medalla de plata en el Suramericano Sub 20 de Atletismo que se realizó en Cali en junio y donde mejoró su marca personal en 15 centímetros, resultado que colaboró a que Colombia fuera Sub campeona en este torneo suramericano. Este año fue campeona nacional Sub 18 y Sub 20. También fue medalla de oro en el Campeonato Nacional de Atletismo Categoría Sub 20 en 2018. En la actualidad es primera en su categoría en el ránking a nivel nacional y con tan solo 17 años.





«Le doy gracias al Comité Olímpico y a Oster por el apoyo que nos dan y por creer en nosotros. Voy a aprovechar esta beca porque mi sueño es representar a Colombia ante el mundo y ahora estoy un paso más cerca. Voy a cumplir los sueños que tengo, viajar y poder entrenar con los mejores”, aseguró la Tatiana luego de recibir el premio.

Lo mismo ocurrió con Alison Ossa de 14 años y quien practica gimnasia en la modalidad de salto de trampolín desde los nueve años. Esta beca representa un cambio en su vida porque le ayudará a continuar con su formación como deportista. “Me siento muy feliz de haber ganado la beca porque tengo muchas ganas de llevar la bandera de Colombia en mi pecho y porque quiero que mi familia se sienta orgulloso de mi”, dijo Alison luego de recibir su premio. La joven gimnasta se ha colgado en su cuello 10 medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce con tan solo 14 años. Ha participado en importantes eventos nacionales e internacionales y reside en Bogotá.

Esta fue la primera entrega de las seis becas que otorgará Oster y el Comité Olímpico Colombiano. Las próximas se entregarán en Cali (septiembre 21) y Medellín (octubre 5) en donde se conocerán los otros diez preseleccionados, cinco por cada ciudad. En esta oportunidad el público vio las demostraciones olímpicas de las jóvenes promesas del deporte colombiano en un emotivo evento en Bogotá.

Dentro de las disciplinas deportivas individuales de carácter olímpico que fueron tenidas en cuenta en esta primera edición para Oster inspira 2019, rumbo a Tokio 2020 se destacan salto con pértiga, judo, gimnasia, taekwondo, lanzamiento de jabalina, expuestos por jóvenes de diferentes lugares del país como: el Bagre Antioquia, Cúcuta, Ibagué, Popayán y Bogotá.

“En Oster estamos comprometidos con promover el bienestar integral de las personas y la sociedad, por eso vemos en el deporte un camino que presupone una auténtica maduración humana que exige, entre otros, la construcción de las virtudes cardinales, acompañadas de la satisfacción y realización propia del esfuerzo. Con esta gran campaña creemos que es posible hacer un mejor país ayudándole a nuestros deportistas a hacer realidad sus sueños e inspirar a nuestra comunidad con estos ejemplos de superación”, afirmó Felipe Gómez, Gerente División A&C, Newell Brands de Colombia S.A.S.

Un video para cumplir un sueño

Si bien dos de las seis becas ya se entregaron en Bogotá, los deportistas interesados en participar aún lo pueden hacer. Lo único que deben hacer para participar en la convocatoria nacional es enviar un video de máximo 1 minuto de duración vía WhatsApp al 315-5719287.

El clip debe mostrar a los jóvenes practicando su disciplina y contando sus logros más importantes. La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre y pueden participar jóvenes entre los 14 y 18 años (con fecha de nacimiento desde enero 01 de 2001 hasta diciembre 31 de 2005). Los videos participantes son alojados en www.ostercolombia.com

Si bien la convocatoria otorgará otras 4 becas deportivas de $25´000.000 cada una -e incentivos hasta por $2.000.000- Oster® realizará una donación adicional al Comité Olímpico Colombiano con el fin de respaldar los procesos de formación y capacitación de los atletas que se perfilan en el ciclo olímpico colombiano.

Oster y su apoyo al deporte colombiano

El año pasado los ganadores de las becas fueron los atletas Valeria Cabezas y Giancarlo Mosquera, la pesista Valentina Junkar, la karateca Roxanne Hernández, el esgrimista Samuel Gualtero y el judoca Juan Felipe Montealegre. En 2017, los ganadores fueron los pesistas Estiven Villar y Heidy Barbosa, los gimnastas artísticos Sabrina Cortés y Jefferson Medina, el atleta Jonathan Rodríguez y el karateca Mateo Giraldo. Todos estos deportistas son en la actualidad algunos de los jóvenes talentos con mejores resultados a nivel nacional y con una importante proyección internacional.

En años anteriores Caterine Ibargüen, Yuberjen Martínez y Yury Alverar, entre otros atletas, fueron imagen de las iniciativas dirigidas para apoyar a los jóvenes talentos locales y donde ahora Mariana Pajón es imagen y jurado de “Oster Inspira 2019, rumbo a Tokio 2020”.

En 2016, Oster®, apoyo económicamente a cinco deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos RÍO 2016, se trata de Oscar Figueroa, Jossimar Calvo, Jackeline Rentería, Leidy Solis y Jorge Hugo Giraldo, todos ellos grandes exponentes del deporte colombiano.

Además, de 2007 a 2013, Oster® impulsó la Copa Bionaire, torneo de tenis WTA e ITF que reunió a importantes jugadoras del circuito mundial y que sirvió como plataforma internacional para jugadoras colombianas.