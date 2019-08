Pacto por la no violencia en la campaña electoral firman los partidos políticos

Loterias

Loterías del 26 de agosto en Colombia:

Cundinamarca 8950 – Serie 132

Tolima 9120 – Serie 009

DORADO

Mañana 0490 – Tarde 1309

CULONA:

Día 2644 – Noche 5881

ASTRO SOL

9940 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

3463 – Signo Libra

PIJAO:

3358

PAISITA:

Día 0639 – Noche 6789

CHONTICO:

Día 5486 – Noche 1499

CAFETERITO:

Tarde 7454 – Noche 2921

SINUANO:

Día 4855 – Noche 1990

CASH THREE:

Día 724 – Noche 776

PLAY FOUR:

Día 2370 – Noche 8554

SAMAN:

3698

CARIBEÑA:

Día 9755 – Noche 4874

WIN FOUR:

3498

EVENING:

3098

MOTILÓN:

Tarde 7113 – Noche 8292

LA FANTÁSTICA:

Día 5186 – Noche 7628

ANTIOQUEÑITA

Día 9301 – Tarde 8717