Magisterio entra en paro de 48 horas en defensa por la vida y el derecho a la salud

–Entre este miércoles y jueves 28 y 29 de agosto se desarrolla el Paro Nacional del magisterio colombiano con marchas y mítines en Bogotá y las diferentes ciudades del país.

Los objetivos de la jornada de 48 horas, según la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, son la defensa de la vida y el derecho a la salud con dignidad para el magisterio colombiano; fortalecimiento y defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales; materializar la reforma constitucional al SGP para garantizar un aumento real y progresivo de los recursos; y exigir el cumplimiento cabal de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional, que incluye respeto a los ascensos de los docentes.

El Paro Nacional se desarrollará con mítines frente y en las afueras de las sedes administrativas de los prestadores de salud y Secretarías de Educación en cada ciudad, así como con concentraciones y movilizaciones en diferentes municipios del país.

FECODE reseñó así las actividades que se realizarán en desarrollo del cese de actividades:

– En Bogotá. 28 de agosto: Cacerolazo desde las 9:00 am, partiendo de la Secretaría de Educación Distrital hasta el Ministerio de Educación Nacional. 29 de agosto: Plantón a manera de ‘Quejatón’ por el mal servicio de salud, frente a la sede de la Fiduprevisora, ubicada en la calle 72 No. 10 – 03, 9:00 am.

– En Bucaramanga. 28 de agosto: a las 8:00 am mitin desde la sede principal de la Fiduprevisora hacia la Gobernación. 29 de agosto: Dos salidas, en el puente de Provenza y en el SENA de Floridablanca, como punto de llegada Foscal- Fosunab.

– En Medellín. 28 de agosto: Movilización desde ADIDA finalizando en La Alpujarra, desde las 9:00 am. 29 de agosto: Movilización desde el Parque de Las Luces hasta la sede administrativa de Red Vital, 9:00 am.

– En Barranquilla. 28 de agosto: Concentración y Movilización desde el Parque Cementerio Universal a las 9:00 am. 29 de agosto: Concentración y Marcha de Antorchas, desde el parque Esthercita Forero, 5:00 pm.

– En Cali. 28 de agosto: Asamblea informativa en la institución Educativa Antonio José Camacho a las 8:00 am. 29 de agosto: Gran Toma a Cali, concentración a las 8:00 am desde la plazoleta de la Gobernación.

De otro lado, FECODE anunció la realización de la ‘Caravana por la Vida, la Paz y la Democracia’ los días 6, 7 y 8 de septiembre, partiendo desde diferentes lugares del país en un recorrido hacia el corregimiento de Toez, en Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Es un acto de rechazo al asesinato sistemático de líderes sociales y, en particular, de activistas y dirigentes sindicales del magisterio, precisó.