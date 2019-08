Vuelta a España: El colombiano Miguel Angel «Supermán López» retomó liderato

–La quinta etapa de la Vuelta fue ganada por el español Angel Madrazo, pero el colombiano Miguel Angel López, del Astana, volvió a ponerse la camiseta roja de líder, tras cruzar la meta en el cuarto lugar. Destronó a Nicolás Roche, quien sufrió mucho en la subida y llegó a 1 minuto 30 segundos del ganador de la fracción.



Miguel Angel López fue espectacular. Mostró mucha fortaleza y así se vio pasando la línea de sentencia, tras 170.7 kilómetros de recorrido:

A great race of @SupermanlopezN and the team brings him back in the GC race lead at @lavuelta after finishing fourth on today’s stage!?#LaVuelta19 #AstanaProTeam pic.twitter.com/wSZkyLm5r6 — Astana Pro Team (@AstanaTeam) August 28, 2019

El momento del ataque de Supermán López.. ¡y el sufrimiento del líder Roche! / ¡ Ese fue un ataque de Miguel Ángel López, y en el momento @ nicholasroche supo que lo había perdido!.

?? El momento del ataque de @SupermanlopezN… ¡y el sufrimiento del líder Roche! / ? That was some attack by Miguel Ángel López, and the moment @nicholasroche knew he had lost it! #LaVuelta19 pic.twitter.com/4EkcicK5eB — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2019

El colombiano Supermán López se vistió de nuevo de rojo. Como se recuerda, la segunda etapa contrareloj la ganó el Astana y con este triunfo, López asumió el liderato.

Nairo Quintana queda tercero en la general individual. Rigoberto Urán, es sexto y Esteban Chavez séptimo.

??? Declaraciones de @alejanvalverde -5º en Javalambre- tras la primera llegada en alto de ?? #LaVuelta19: pic.twitter.com/cUforlz9lI — Movistar Team (@Movistar_Team) August 28, 2019

Y así quedó la clasificación general individual, tras la quinta etapa:

Así están los demás colombianos en la general individual:

16. SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA – EDUCATION FIRST – + 00H 02′ 40»

20. DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA – EF EDUCATION FIRST -+ 00H 03′ 49»

77. SEBASTIAN HENAO GOMEZ – TEAM INEOS – + 00H 18′ 12»

86. JHON DARWIN ATAPUMA – COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS – + 00H 19′ 46»

95. SERGIO LUIS HENAO MONTOYA – UAE TEAM EMIRATES – + 00H 21′ 54»

155. FERNANDO GAVIRIA RENDON – UAE TEAM EMIRATES – + 00H 38′ 29′

170. JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES – UAE TEAM EMIRATES – + 00H 49′ 50»

La etapa 6 sigue este jueves, entre Mora de Rubielos y Ares del Maestrat, sobre 198,9 kilómetros. Termina en un puerto de tercera categoría.